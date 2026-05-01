5 человек пострадали в результате атак России на Одессу и Николаев

За прошедшие сутки армия РФ продолжала активно наносить удары по разным регионам Украины. Согласно последним данным, самые серьезные последствия зафиксированы именно в Одесской и Николаевской областях.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки российские оккупанты в течение дня и ночью атаковали Николаевщину беспилотниками.
- В Одессе десяткам гражданских потребовалась психологическая помощь.
Новые атаки России на Украину — какие последствия
Ночью 1 мая российские оккупанты дронами нанесли удары по двум многоэтажкам в Одессе. После этого начались пожары — пострадали 2 мирных жителя города.
Новые подробности раскрыл начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Впоследствии стало известно, что произошло попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района.
К ликвидации последствий привлечены 126 специалистов и 28 единиц техники всех экстренных и коммунальных служб.
По словам Лысака, 25 людям, в том числе и 2 детям, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь.
Также в ГСЧС Украины официально подтвердили, что в Николаеве в результате атаки и падения обломков травмированы три человека.
Из-за российских ударов вспыхнули крыша пятиэтажного и одноэтажного частного жилого дома.
Согласно последним данным, повреждены 3 многоэтажки, 2 частных дома и 6 автомобилей.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-