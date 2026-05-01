5 человек пострадали в результате атак России на Одессу и Николаев

За прошедшие сутки армия РФ продолжала активно наносить удары по разным регионам Украины. Согласно последним данным, самые серьезные последствия зафиксированы именно в Одесской и Николаевской областях.

Ночью 1 мая российские оккупанты дронами нанесли удары по двум многоэтажкам в Одессе. После этого начались пожары — пострадали 2 мирных жителя города.

Новые подробности раскрыл начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также попадание в еще одну высотку — там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях. Все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и объеме разрушений сейчас уточняем. Сергей Лысак Глава Одесской МВА

Впоследствии стало известно, что произошло попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района.

К ликвидации последствий привлечены 126 специалистов и 28 единиц техники всех экстренных и коммунальных служб.

По словам Лысака, 25 людям, в том числе и 2 детям, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь.

Также в ГСЧС Украины официально подтвердили, что в Николаеве в результате атаки и падения обломков травмированы три человека.

35-летнего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали, его состояние на утро стабильное, без ухудшений. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс — им оказали помощь на месте.

Из-за российских ударов вспыхнули крыша пятиэтажного и одноэтажного частного жилого дома.