Каллас висміяла рішення Путіна провести парад 9 травня без військової техніки
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас звернула увагу на те, що проведення параду 9 травня в Москві без участі військової техніки демонструє реальний стан армії РФ після 12 років війни з Україною.

Головні тези:

  • Каллас наголосила, що диктатор Путін не досягає своїх військових цілей, що стає очевидним для всього світу.
  • Міністерство оборони РФ визнало, що “поточна ситуація” вимагає проведення параду без військової техніки.

Росія більше не може приховати від світу свої колосальні втрати

З заявою з цього приводу Каллас виступила після зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки 30 квітня.

За словами Каї Каллас, "сувора статистика з поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів".

Вона також наголосила, що диктатор Володимир Путін зазнає невдач у досягненні своїх військових цілей — і "це стає дедалі очевиднішим"

Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії.

Кая Каллас

Глава дипломатії ЄС

Як уже згадувалося раніше, у Міністерстві оборони РФ публічно визнали, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію".

У ворожому відомстві також стверджують, що в параді візьмуть участь військовослужбовці російської армії та літаки пілотажних груп і Су-25.

