Каллас висміяла рішення Путіна провести парад 9 травня без військової техніки

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас звернула увагу на те, що проведення параду 9 травня в Москві без участі військової техніки демонструє реальний стан армії РФ після 12 років війни з Україною.

Росія більше не може приховати від світу свої колосальні втрати

З заявою з цього приводу Каллас виступила після зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки 30 квітня.

За словами Каї Каллас, "сувора статистика з поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів".

Вона також наголосила, що диктатор Володимир Путін зазнає невдач у досягненні своїх військових цілей — і "це стає дедалі очевиднішим"

Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії. Кая Каллас Глава дипломатії ЄС

The grim battlefield math shows Russia is losing a record number of soldiers.



For the first time in years, Moscow’s Victory parade is about to take place without any heavy military equipment.



This tells a lot about how the war is going for Russia.



Next month, EU Foreign… pic.twitter.com/Jyt2SxQnJk — Kaja Kallas (@kajakallas) April 30, 2026

Як уже згадувалося раніше, у Міністерстві оборони РФ публічно визнали, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію".