Россия готовится к военному противостоянию с НАТО — Писториус

Источник:  DW

Министр обороны ФРГ Борис Писториус официально подтвердил, что Германия признала Россию главной угрозой безопасности и приступила к масштабному перевооружению Бундесвера. Берлин намерен создать самую мощную армию в Европе.

Главные тезисы

  • Германия решила взять на себя еще больше ответственности в рамках НАТО.
  • Планируется привлечение 460 тысяч солдат, включая резерв.

Германия активно готовится к войне с Россией

Писториус располагает информацией о том, что глава Кремля уже активно формирует предпосылки для нападения на страны НАТО.

По словам германского министра, Владимир Путин рассматривает применение военной силы как "легитимный инструмент" для реализации своих планов.

Россия готовится к военному противостоянию с НАТО через перевооружение и рассматривает применение военной силы как легитимный инструмент для продвижения своих интересов.

Борис Писториус

Глава Минобороны Германии

Именно поэтому в рамках новой концепции перевооружения Бундесвера Берлин планирует создать самую мощную армию в Европе.

Эта стратегия предполагает привлечение 460 тысяч солдат, в том числе и резерв.

Писториус обратил внимание на то, что армия будущего — это, прежде всего, сочетание высоких технологий и искусственного интеллекта с массовым использованием дешевых беспилотников.

Более того, указано, что этот подход предполагает существенное усовершенствование дальнобойного оружия и многоуровневую ПВО.

Больше по теме

Выход США из НАТО может стать уникальным шансом для Украины
Отношения Украины и НАТО могут укрепиться
Генсек НАТО манипулирует Трампом ради победы Украины в войне
Рютте нашел подход к Трампу
"Бумажный тигр!". Трамп вновь раскритиковал "несостоятельность" НАТО
Donald Trump
Трамп

