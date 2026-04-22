Росія готується до військового протистояння з НАТО — Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус офіційно підтвердив, що Німеччина визнала Росію головною загрозою безпеці та розпочала масштабне переозброєння Бундесверу. Берлін має намір створити найпотужнішу армію в Європі.

Німеччина активно готується до війни з Росією

Пісторіус має у своєму розпорядженні інформацію про те, що глава Кремля вже активно формує передумови для нападу на країни НАТО.

За словами німецького міністра, Володимир Путін розглядає застосування військової сили як "легітимний інструмент" для реалізації своїх планів.

Росія готується до військового протистояння з НАТО через переозброєння і розглядає застосування військової сили як легітимний інструмент для просування своїх інтересів. Борис Пісторіус Глава Міноборони Німеччини

Саме тому в межах нової концепції переозброєння Бундесверу Берлін планує створити найпотужнішу армію в Європі.

Ця стратегія передбачає залучення 460 тисяч солдатів, зокрема й резерв.

Пісторіус звернув увагу на те, що армія майбутнього — це насамперед поєднання високих технологій та штучного інтелекту із масовим використанням дешевих безпілотників.