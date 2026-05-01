Україна відкинула російські НПЗ на 17 років назад
Україна вирішила добити нафтову галузь РФ
Джерело:  Bloomberg

Регулярні та потужні удари України змогли знизити середню потужність російських нафтопереробних заводів до 4,69 млн барелів на день. Що важливо розуміти, це є найнижчим показником з грудня 2009 року, тобто за останні 17 років.

Головні тези:

  • Україна нарощує кількість ударів по ворожій мережі нафтопроводів.
  • Минулого місяця було атаковано щонайменше п’ять насосних станцій у Росії.

Журналісти звертають увагу на те, що кількість ударів України по російській нафтовій інфраструктурі сягнула найвищого місячного рівня у розрізі останніх 6 місяців.

Ефект від цих діпстрайків уже є — різке скорочення обсягів переробки нафти в країні-агресорці.

Лише протягом минулого місяця зафіксовано щонайменше 21 український удар по ворожих НПЗ, морських об'єктах — зокрема експортних терміналах — та нафтопровідній інфраструктурі.

В тому ж квітні Україна щонайменше дев'ять разів атакувала російську нафтопереробну промисловість — це найвищий місячний показник з початку року. Це скоротило середню потужність російських нафтопереробних заводів до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року, згідно з оцінками аналітичної компанії OilX.

На переконання журналістів, Україна вирішила знову пустити в хід свою стару стратегію — йдеться про численні повторні атаки на одні й ті самі російські НПЗ.

ЗМІ дійшли висновку, що такий підхід максимізує збитки для об’єктів нафтопереробки, а також унеможливлює їх швидке відновлення.

