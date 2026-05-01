Україна відкинула російські НПЗ на 17 років назад

Регулярні та потужні удари України змогли знизити середню потужність російських нафтопереробних заводів до 4,69 млн барелів на день. Що важливо розуміти, це є найнижчим показником з грудня 2009 року, тобто за останні 17 років.
Головні тези:
- Україна нарощує кількість ударів по ворожій мережі нафтопроводів.
- Минулого місяця було атаковано щонайменше п’ять насосних станцій у Росії.
Україна вирішила добити нафтову галузь РФ
Журналісти звертають увагу на те, що кількість ударів України по російській нафтовій інфраструктурі сягнула найвищого місячного рівня у розрізі останніх 6 місяців.
Ефект від цих діпстрайків уже є — різке скорочення обсягів переробки нафти в країні-агресорці.
Лише протягом минулого місяця зафіксовано щонайменше 21 український удар по ворожих НПЗ, морських об'єктах — зокрема експортних терміналах — та нафтопровідній інфраструктурі.
На переконання журналістів, Україна вирішила знову пустити в хід свою стару стратегію — йдеться про численні повторні атаки на одні й ті самі російські НПЗ.
ЗМІ дійшли висновку, що такий підхід максимізує збитки для об’єктів нафтопереробки, а також унеможливлює їх швидке відновлення.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-