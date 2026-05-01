Україна відкинула російські НПЗ на 17 років назад

Україна вирішила добити нафтову галузь РФ

Журналісти звертають увагу на те, що кількість ударів України по російській нафтовій інфраструктурі сягнула найвищого місячного рівня у розрізі останніх 6 місяців.

Ефект від цих діпстрайків уже є — різке скорочення обсягів переробки нафти в країні-агресорці.

Лише протягом минулого місяця зафіксовано щонайменше 21 український удар по ворожих НПЗ, морських об'єктах — зокрема експортних терміналах — та нафтопровідній інфраструктурі.

В тому ж квітні Україна щонайменше дев'ять разів атакувала російську нафтопереробну промисловість — це найвищий місячний показник з початку року. Це скоротило середню потужність російських нафтопереробних заводів до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року, згідно з оцінками аналітичної компанії OilX.

На переконання журналістів, Україна вирішила знову пустити в хід свою стару стратегію — йдеться про численні повторні атаки на одні й ті самі російські НПЗ.