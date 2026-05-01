"Україна тут ні до чого". Трамп знайшов нового "винуватця" російської війни

Американський лідер Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що війна Росії проти України триває лише тому, що Київ отримав багато фінансової допомоги від його попередника Джо Байдена, а також продовжує отримувати підтримку від Європи.

Трамп вигадав нову брехню про російсько-українську війну

Очільник Білого дому вважає, що Путін продовжує війну проти України лише тому, що Київ має ресурси, щоб відбиватися від агресії.

Президент США вкотре вирішив нагадати, що його країна відокремлена від цього конфлікту океаном.

Попри це, союзниця Штатів — Європа — розцінює це як проблему у власному просторі, тому Вашингтон, мовляв, також вимушений допомагати.

Дональд Трамп цинічно набрехав, що європейці “накоїли в Україні справжнього безладу, повного безладу”.

І ми допомагаємо їм з Україною. Україна тут ні до чого. Знаєте... нас розділяє океан. Це стосується їх. Для них це ніби їхні власні двері. Ми їм допомагаємо. А Байден дав їм 350 мільярдів доларів, що було божевіллям. Це одна з причин, чому війна триває. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи розглядає він сценарій скорочення чисельності американського військового контингенту не лише в Німеччині, а й в Італії та Іспанії.