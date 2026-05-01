"Украина здесь ни при чем". Трамп нашел нового "виновника" российской войны
"Украина здесь ни при чем". Трамп нашел нового "виновника" российской войны

Трамп придумал новую ложь о российско-украинской войне
Американский лидер Дональд Трамп начал цинично утверждать, что война России против Украины продолжается только потому, что Киев получил много финансовой помощи от его предшественника Джо Байдена, а также продолжает получать поддержку от Европы.

Главные тезисы

  • Трамп обвиняет в войне России против Украины кого угодно, но не Путина.
  • Он также подтвердил, что рассматривает сокращение численности американского военного контингента в Италии и Испании.

Трамп придумал новую ложь о российско-украинской войне

Глава Белого дома считает, что Путин продолжает войну против Украины только потому, что у Киева есть ресурсы, чтобы отбиваться от агрессии.

Президент США в очередной раз решил напомнить, что его страна отделена от конфликта океаном.

Несмотря на это, союзница Штатов — Европа — расценивает это как проблему в собственном пространстве, поэтому Вашингтон, мол, вынужден помогать.

Дональд Трамп цинично наврал, что европейцы "натворили в Украине настоящего беспорядка, полного беспорядка".

И мы помогаем им с Украиой. Украина здесь ни при чем. Знаете... нас разделяет океан. Это их касается. Для них это будто их собственные двери. Мы им помогаем. А Байден дал им 350 миллиардов долларов, что было безумием. Это одна из причин, почему война продолжается.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне журналисты поинтересовались у главы Белого дома, рассматривает ли он сценарий сокращения численности американского военного контингента не только в Германии, но и Италии и Испании.

Да, вероятно. Почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно — совершенно ужасно, — заявил Трамп.

