"Украина здесь ни при чем". Трамп нашел нового "виновника" российской войны

Американский лидер Дональд Трамп начал цинично утверждать, что война России против Украины продолжается только потому, что Киев получил много финансовой помощи от его предшественника Джо Байдена, а также продолжает получать поддержку от Европы.

Трамп придумал новую ложь о российско-украинской войне

Глава Белого дома считает, что Путин продолжает войну против Украины только потому, что у Киева есть ресурсы, чтобы отбиваться от агрессии.

Президент США в очередной раз решил напомнить, что его страна отделена от конфликта океаном.

Несмотря на это, союзница Штатов — Европа — расценивает это как проблему в собственном пространстве, поэтому Вашингтон, мол, вынужден помогать.

Дональд Трамп цинично наврал, что европейцы "натворили в Украине настоящего беспорядка, полного беспорядка".

И мы помогаем им с Украиой. Украина здесь ни при чем. Знаете... нас разделяет океан. Это их касается. Для них это будто их собственные двери. Мы им помогаем. А Байден дал им 350 миллиардов долларов, что было безумием. Это одна из причин, почему война продолжается. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне журналисты поинтересовались у главы Белого дома, рассматривает ли он сценарий сокращения численности американского военного контингента не только в Германии, но и Италии и Испании.