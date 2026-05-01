Украина отбросила российские НПЗ на 17 лет назад

Регулярные и мощные удары Украины смогли снизить среднюю мощность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день. Что важно понимать, это самый низкий показатель с декабря 2009 года, то есть за последние 17 лет.

Украина решила добить нефтяную отрасль РФ

Журналисты обращают внимание на то, что количество ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре достигло самого высокого месячного уровня в разрезе последних 6 месяцев.

Эффект от этих дипстрайков уже есть — резкое сокращение объемов переработки нефти в стране-агрессорке.

Только в течение прошлого месяца зафиксирован как минимум 21 украинский удар по вражеским НПЗ, морским объектам — в частности, экспортным терминалам — и нефтепроводной инфраструктуре.

В том же апреле Украина, по меньшей мере, девять раз атаковала российскую нефтеперерабатывающую промышленность — это самый высокий месячный показатель с начала года. Это сократило среднюю мощность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2009 года, по оценкам аналитической компании OilX.

По убеждению журналистов, Украина решила снова пустить в ход свою старую стратегию — речь идет о многочисленных повторных атаках на одни и те же российские НПЗ.