Украина отбросила российские НПЗ на 17 лет назад

Источник:  Bloomberg

Регулярные и мощные удары Украины смогли снизить среднюю мощность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день. Что важно понимать, это самый низкий показатель с декабря 2009 года, то есть за последние 17 лет.

Главные тезисы

  • Украина увеличивает количество ударов по вражеской сети нефтепроводов.
  • В прошлом месяце было атаковано не менее пяти насосных станций в России.

Журналисты обращают внимание на то, что количество ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре достигло самого высокого месячного уровня в разрезе последних 6 месяцев.

Эффект от этих дипстрайков уже есть — резкое сокращение объемов переработки нефти в стране-агрессорке.

Только в течение прошлого месяца зафиксирован как минимум 21 украинский удар по вражеским НПЗ, морским объектам — в частности, экспортным терминалам — и нефтепроводной инфраструктуре.

В том же апреле Украина, по меньшей мере, девять раз атаковала российскую нефтеперерабатывающую промышленность — это самый высокий месячный показатель с начала года. Это сократило среднюю мощность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2009 года, по оценкам аналитической компании OilX.

По убеждению журналистов, Украина решила снова пустить в ход свою старую стратегию — речь идет о многочисленных повторных атаках на одни и те же российские НПЗ.

СМИ пришли к выводу, что такой подход максимизирует убытки для объектов нефтепереработки, а также делает невозможным их быстрое восстановление.

Больше по теме

