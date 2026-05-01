Украина отбросила российские НПЗ на 17 лет назад

Регулярные и мощные удары Украины смогли снизить среднюю мощность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день. Что важно понимать, это самый низкий показатель с декабря 2009 года, то есть за последние 17 лет.
Главные тезисы
- Украина увеличивает количество ударов по вражеской сети нефтепроводов.
- В прошлом месяце было атаковано не менее пяти насосных станций в России.
Украина решила добить нефтяную отрасль РФ
Журналисты обращают внимание на то, что количество ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре достигло самого высокого месячного уровня в разрезе последних 6 месяцев.
Эффект от этих дипстрайков уже есть — резкое сокращение объемов переработки нефти в стране-агрессорке.
Только в течение прошлого месяца зафиксирован как минимум 21 украинский удар по вражеским НПЗ, морским объектам — в частности, экспортным терминалам — и нефтепроводной инфраструктуре.
По убеждению журналистов, Украина решила снова пустить в ход свою старую стратегию — речь идет о многочисленных повторных атаках на одни и те же российские НПЗ.
СМИ пришли к выводу, что такой подход максимизирует убытки для объектов нефтепереработки, а также делает невозможным их быстрое восстановление.
