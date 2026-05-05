ПВО уничтожила Искандер-М и 149 дронов во время воздушного нападения РФ

В течение ночи 4-5 мая российские оккупанты атаковали Украину 11 баллистическими ракетами Искандер-М, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Две вражеские баллистические ракеты не достигли своих целей.
ПВО отчитывается о результатах отражения новой атаки РФ
В этот раз российские дроны и ракеты летели из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также по направлениям Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Две российские баллистические ракеты не добились целей, информация уточняется.
