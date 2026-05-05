ПВО уничтожила Искандер-М и 149 дронов во время воздушного нападения РФ

В течение ночи 4-5 мая российские оккупанты атаковали Украину 11 баллистическими ракетами Искандер-М, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

ПВО отчитывается о результатах отражения новой атаки РФ

В этот раз российские дроны и ракеты летели из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также по направлениям Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 1 баллистическая ракета и 149 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронамов-имитаторов «Пародия» на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Две российские баллистические ракеты не добились целей, информация уточняется.