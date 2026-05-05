В России горят оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс" и один из главных НПЗ — видео
"Бавовна" в России 5 мая - все подробности, фото и видео
Источник:  online.ua

В минувшую ночь по меньшей мере в 18 регионах страны-агрессорки России звучала воздушная тревога. Согласно последним данным, под мощные удары Сил обороны Украины попали несколько важных объектов врага, в частности, оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс" и НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Главные тезисы

  • В Минобороны РФ утверждают, что их ПВО за ночь сбила 289 украинских дронов над разными регионами.
  • Мониторинговая система NASA Firms фиксирует пожар на территории НПЗ в Ленинградской области.

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что впервые за весь период войны воздушная тревога прогремела в 2 тысячах километрах от границы с Украиной — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Достоверно известно, что под новый удар Украины попал военный завод в Чебоксарах — столице Чувашии.

По словам очевидцев, сначала они услышали громкие взрывы, затем вспыхнул пожар.

Жители города утверждают, что украинская ракета попала в оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Что важно понимать, предприятие занимается производством антенн "Комета", которые защищают российские дроны от украинских средств РЭБ, а также спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета".

Последние активно используются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Минобороны РФ утверждает, что в Ленинградской области за ночь сбито 18 БПЛА.

Местные власти подтвердили, что в промзоне в Киришах вспыхнул пожар — именно там расположен один из крупнейших в РФ НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Этот вражеский завод активно производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

