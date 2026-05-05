Президент Финляндии призывает Европу возобновить диалог с Путиным

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, рано или поздно Европе придется возобновить контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и его командой, чтобы добиться завершения войны РФ против Украины.

Стубб заявил о новой реальности в мирных переговорах

Как считает президент Финляндии, одна из главных проблем заключается в том, что политика США по отношению к России идет в разрез европейскому подходу в этом вопросе.

Стубб подчеркнул, что действующие американские власти больше не воспринимают РФ как самую большую угрозу собственной безопасности, а позиция Европы никоим образом не изменилась.

Именно поэтому, по мнению главы государства, официальный Брюссель должен задуматься о возобновлении контактов с Кремлем.

Мы, вероятно, приближаемся к моменту, когда определенному европейскому лидеру следует скоординированно взаимодействовать с президентом Путиным. Эта дискуссия ведется среди европейских лидеров последние два года. Александр Стубб Президент Финляндии

На этом фоне он в очередной раз напомнил, что именно Украина имеет самую большую и современную армию в Европе.

По словам Стубба, Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после завершения боевых действий российская угроза будет существовать.