Сикорский публично унизил команду Путина — в Кремле ответили
Источник:  online.ua

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский в социальной сети Х поспорил со спецпосланником российского диктатора Владимира Путина – Кириллом Дмитриевым. Этот публичный конфликт развернулся вокруг темы русско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Радослав Сикорский продолжает в своем стиле защищать интересы Украины на международной арене.
  • Однако такой подход к делам не очень нравится официальной Москве.

Все началось с того, что глава МИД Польши в соцсети Х прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о ситуации в Украине.

Последняя публично пожаловалась, что страна-агрессорка РФ не хочет участвовать ни в одном диалоге.

По убеждению Каллас, выход из этого тупика только один — поставить Кремль в положение, в котором он будет вынужден перейти от имитации к реальным переговорам.

Жаль, что у некоторых мужчин нет ее яиц, — лаконично написал Радослав Сикорский, распространив видео с заявлением Каллас.

Этот ироничный комментарий польского дипломата очень сильно оскорбил спецпредставителя Путина — Кирилла Дмитриева. Что важно понимать, последний вовлечен в мирные переговоры.

Я бы хотел, чтобы некоторые мужчины и женщины, в частности Радек и Кая, имели немного ума, а не только "яйца", — возмутился соратник российского диктатора.

Сикорский быстро поставил Дмитриева на место после этого замечания:

Я тебя не знаю, жулик, — написал глава МИД Польши, обращаясь к приспешнику Путина.

