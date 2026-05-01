Сікорський публічно принизив команду Путіна — у Кремлі відповіли
Категорія
Політика
Дата публікації

Read in English
Джерело:  online.ua

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський у соціальній мережі Х посперечався зі спецпосланцем російського диктатора Володимира Путіна — Кирилом Дмитрієвим. Цей публічний конфлікт розгорнувся навколо теми російсько-української війни.

Головні тези:

  • Радослав Сікорський продовжує захищати інтереси України на міжнародній арені.
  • Однак такий підхід до справ не надто подобається офіційній Москві.

Сікорський знову поставив команду Путіна на місце

Усе почалося з того, що глава МЗС Польщі у соцмережі Х прокоментував заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас щодо ситуації в Україні.

Остання публічно поскаржилася, що країна-агресорка не хоче брати участь у жодному діалозі.

На переконання Каллас, вихід з цього глухого кута лише один — поставити Кремль у становище, в якому він буде змушений перейти від імітації до реальних переговорів.

Шкода, що деякі чоловіки не мають її яєць, — лаконічно написав Радослав Сікорський, поширивши допис із заявою Каллас.

Цей іронічний коментар польського дипломата дуже сильно образив спецпредставника Путіна — Кирила Дмитрієва. Що важливо розуміти, останній залучений до мирних перемовин.

Я хотів би, щоб деякі чоловіки та жінки, зокрема Радек і Кая, мали трохи розуму, а не лише "яйця”, — обурився соратник російського диктатора.

Сікорський швидко поставив Дмитрієва на місце після цього зауваження:

Я тебе не знаю, шахраю, — написав глава МЗС Польщі, звертаючись до поплічника Путіна.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас висміяла рішення Путіна провести парад 9 травня без військової техніки
Каллас
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна тут ні до чого". Трамп знайшов нового "винуватця" російської війни
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна відкинула російські НПЗ на 17 років назад
Україна вирішила добити нафтову галузь РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?