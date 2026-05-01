Сікорський публічно принизив команду Путіна — у Кремлі відповіли

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський у соціальній мережі Х посперечався зі спецпосланцем російського диктатора Володимира Путіна — Кирилом Дмитрієвим. Цей публічний конфлікт розгорнувся навколо теми російсько-української війни.

Сікорський знову поставив команду Путіна на місце

Усе почалося з того, що глава МЗС Польщі у соцмережі Х прокоментував заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас щодо ситуації в Україні.

Остання публічно поскаржилася, що країна-агресорка не хоче брати участь у жодному діалозі.

На переконання Каллас, вихід з цього глухого кута лише один — поставити Кремль у становище, в якому він буде змушений перейти від імітації до реальних переговорів.

Шкода, що деякі чоловіки не мають її яєць, — лаконічно написав Радослав Сікорський, поширивши допис із заявою Каллас.

I wish some men had her balls. https://t.co/SYKefU9PSP — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 30, 2026

Цей іронічний коментар польського дипломата дуже сильно образив спецпредставника Путіна — Кирила Дмитрієва. Що важливо розуміти, останній залучений до мирних перемовин.

Я хотів би, щоб деякі чоловіки та жінки, зокрема Радек і Кая, мали трохи розуму, а не лише "яйця", — обурився соратник російського диктатора.

Сікорський швидко поставив Дмитрієва на місце після цього зауваження: