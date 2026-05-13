РФ атакувала Дніпровщину — 8 загиблих і 11 поранених
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Близько 30 разів російські загарбники здійснювали атаки на три райони Дніпровської області. Згідно з останніми даними, ворожий терор забрав життя 8 мирних мешканців регіону, ще 11 були поранені.

Головні тези:

  • Росіяни вдарили по звичайному житловому будинку в Кривому Розі. 
  • Відомо про двох загиблих літніх людей, поранена їхня дев’ятимісячна онука.

Атака РФ на Дніпровську область — усі подробиці

Про наслідки ворожого терору розповів голова місцевої ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватнібудинки, авто. Постраждали троє людей. 16-річний юнак госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Олександр Ганжа

Глава Дніпровської ОВА

За його словами, ще один 16-річний та 21-річний хлопці знаходяться на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині російські окупанти тероризували Дубовиківську і Миколаївську громади. Під удари ворога потрапили понад 20 осель. Відомо про 2 жертв.

Ще 9 осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо — постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік у важкому стані.

Олександр Ганжа також офіційно підтвердив, що в Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін.

Російські атаки забрали життя двох цивільних, також відомо про 4 потерпілих.

Цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі. Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей. Їхня дев’ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати її життя.

Володимир Зеленський

Президент України

