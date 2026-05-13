РФ атакувала Дніпровщину — 8 загиблих і 11 поранених

Близько 30 разів російські загарбники здійснювали атаки на три райони Дніпровської області. Згідно з останніми даними, ворожий терор забрав життя 8 мирних мешканців регіону, ще 11 були поранені.
Головні тези:
- Росіяни вдарили по звичайному житловому будинку в Кривому Розі.
- Відомо про двох загиблих літніх людей, поранена їхня дев’ятимісячна онука.
Атака РФ на Дніпровську область — усі подробиці
Про наслідки ворожого терору розповів голова місцевої ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, ще один 16-річний та 21-річний хлопці знаходяться на амбулаторному лікуванні.
На Синельниківщині російські окупанти тероризували Дубовиківську і Миколаївську громади. Під удари ворога потрапили понад 20 осель. Відомо про 2 жертв.
Олександр Ганжа також офіційно підтвердив, що в Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін.
Російські атаки забрали життя двох цивільних, також відомо про 4 потерпілих.
