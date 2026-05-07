Українські далекобійні санкції рухаються назустріч об'єктам військової інфраструктури РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, — це короткострокова тиша на Красній площі. Він сказав, що Україна на удари Росії відповідатиме дзеркально.
Головні тези:
- Українські далекобійні санкції будуть відповідати на удари Росії по об'єктах військової інфраструктури.
- Володимир Зеленський наголосив на тому, що Росія продовжує вбивати людей, турбуючись лише про короткострокову тишу на Красній площі.
Україна відповідає дзеркально на російські удари - Зеленський
Згадуючи про численні удари протягом останніх двох днів по цивільних об’єктах Харківщини, Сумщини, Донеччини, Херсонщини, а також Укрзалізниці, Зеленський сказав:
Він зазначив, що Україна діятиме справедливо — з дня на день.
Він наголосив, що потрібні конкретні кроки для завершення війни, і запевнив, що мир все одно буде досягнутий.
Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії.
29 квітня російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Росії оголосити перемир’я на 9 травня.
Володимир Зеленський пізніше заявив, що Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій, попри заяви в соцмережах. Незважаючи на це, Київ оголосив режим тиші з 6 травня та закликав Москву перейти від риторики до реальних кроків.
6 травня Президент України заявив, що станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші — обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Він констатував, що Росія зірвала режим припинення вогню.
