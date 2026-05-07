Українські далекобійні санкції рухаються назустріч об'єктам військової інфраструктури РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, — це короткострокова тиша на Красній площі. Він сказав, що Україна на удари Росії відповідатиме дзеркально.

Головні тези:

  • Українські далекобійні санкції будуть відповідати на удари Росії по об'єктах військової інфраструктури.
  • Володимир Зеленський наголосив на тому, що Росія продовжує вбивати людей, турбуючись лише про короткострокову тишу на Красній площі.

Україна відповідає дзеркально на російські удари - Зеленський

Згадуючи про численні удари протягом останніх двох днів по цивільних об’єктах Харківщини, Сумщини, Донеччини, Херсонщини, а також Укрзалізниці, Зеленський сказав:

Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, — це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви.

Володимир Зеленський

Він зазначив, що Україна діятиме справедливо — з дня на день.

Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари — наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії.

Він наголосив, що потрібні конкретні кроки для завершення війни, і запевнив, що мир все одно буде досягнутий.

Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії.

29 квітня російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Росії оголосити перемир’я на 9 травня.

Володимир Зеленський пізніше заявив, що Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій, попри заяви в соцмережах. Незважаючи на це, Київ оголосив режим тиші з 6 травня та закликав Москву перейти від риторики до реальних кроків.

6 травня Президент України заявив, що станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші — обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Він констатував, що Росія зірвала режим припинення вогню.

