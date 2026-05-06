Росія відповіла на пропозицію перемир'я від України тільки новими ударами — Зеленський

Україна діятиме дзеркально до дій РФ - Зеленський

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Володимир Зеленський Президент України

За словами Президента, Україна діятиме дзеркально та залежно від ситуації вночі й наступного дня визначатиметься зі своїми цілком справедливими відповідями.

Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа.

Водночас він наголосив, що Україна готова працювати заради миру та прагне достойно закінчити цю війну.