Росія відповіла на пропозицію перемир'я від України тільки новими ударами — Зеленський

Росія не відреагувала на пропозицію України щодо повного припинення вогню та продовжує обстріли українських регіонів.
Головні тези:
- Росія не відреагувала на пропозицію перемир'я від України, а продовжує обстріли українських регіонів.
- Президент Зеленський заявив про готовність України діяти дзеркально та відповідати на удари з боку Росії.
Україна діятиме дзеркально до дій РФ - Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.
За словами Президента, Україна діятиме дзеркально та залежно від ситуації вночі й наступного дня визначатиметься зі своїми цілком справедливими відповідями.
Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа.
Водночас він наголосив, що Україна готова працювати заради миру та прагне достойно закінчити цю війну.
