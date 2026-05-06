Росія відповіла на пропозицію перемир'я від України тільки новими ударами — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія відповіла на пропозицію перемир'я від України тільки новими ударами — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Росія не відреагувала на пропозицію України щодо повного припинення вогню та продовжує обстріли українських регіонів.

Головні тези:

  • Росія не відреагувала на пропозицію перемир'я від України, а продовжує обстріли українських регіонів.
  • Президент Зеленський заявив про готовність України діяти дзеркально та відповідати на удари з боку Росії.

Україна діятиме дзеркально до дій РФ - Зеленський

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Президента, Україна діятиме дзеркально та залежно від ситуації вночі й наступного дня визначатиметься зі своїми цілком справедливими відповідями.

Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа.

Водночас він наголосив, що Україна готова працювати заради миру та прагне достойно закінчити цю війну.

Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська сторона зірвала режим припинення вогню — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина повернула Україні захоплені у березні кошти та цінності Ощадбанку — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Вивезуть цінну сировину і зерно". Зеленський озвучив плани Росії щодо південних ТОТ України
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?