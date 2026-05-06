Російська сторона зірвала режим припинення вогню — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що Росія у перші ж хвилини порушила режим припинення вогню, який розпочався об 00:00 6 травня. Попри це, президент укотре закликав диктатора Володимира Путіна до відновлення мирних перемовин та завершення бойових дій.

Путін знову проігнорував рішення Зеленського

Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад — Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших — російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії — очевидна відмова від тиші та від збереження життів. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, на всіх головних ділянках фронту не вщухають штурмові дії.

Ба більше, протягом останніх годин російські окупанти вже встигли провести близько 30 штурмів.

Володимир Зеленський підтвердив понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб лише протягом минулої ночі та ранку.

Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями, — наголосив український лідер.

На цьому тлі він також висловив вдячність усім складовим Силам оборони України, які щохвилини відбивають ворожі атаки.