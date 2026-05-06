Російська сторона зірвала режим припинення вогню — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що Росія у перші ж хвилини порушила режим припинення вогню, який розпочався об 00:00 6 травня. Попри це, президент укотре закликав диктатора Володимира Путіна до відновлення мирних перемовин та завершення бойових дій.
Головні тези:
- Зеленський наголосив: єдине, що потрібно для миру, – це готовність Росії.
- А поки її немає, команда президента готує нові рішення для ослаблення ворога.
Путін знову проігнорував рішення Зеленського
За словами глави держави, на всіх головних ділянках фронту не вщухають штурмові дії.
Ба більше, протягом останніх годин російські окупанти вже встигли провести близько 30 штурмів.
Володимир Зеленський підтвердив понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб лише протягом минулої ночі та ранку.
На цьому тлі він також висловив вдячність усім складовим Силам оборони України, які щохвилини відбивають ворожі атаки.
