Путін панічно готується до атаки України на Москву 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін дійсно дуже сильно боїться, що Україна зіпсує парад 9 травня на Красній площі та зганьбить його ще більше. Саме тому довкола Москви додатково розмістили 43 вежі ППО із зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С1".

Путін розуміє, що Москва у зоні ризику

Про активну підготовку диктатора до потенційної української атаки на столицю РФ дізналося німецьке видання Bild.

Журналісти звернули увагу на те, що Кремль вирішив “воскресити” так зване радянське "мале кільце" ППО радіусом 50 км.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, позиції ППО розмістили вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги (ЦКАД) і "малої бетонки", що її дублює.

ЗРПК перекидаються, зокрема, з інших регіонів, що свідчить про зосередження уваги влади саме на захисті Москви.

Фото: bild.de/

Що важливо розуміти, ще минулого року нові позиції "Панцирів" зʼявилися поблизу Зеленограда та Подольська.

Також вони були помічені всередині автомобільної розвʼязки на ЦКАД у районі Гжелі, на території колишнього радіотехнічного центру під Наро-Фомінськом і біля стрілецького полігону Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування (ЦНІІточмаш, входить до "Ростех").

Ба більше, вказано, що кілька майданчиків для ЗРК оперативно розмістили біля аеропортів Домодєдово та Жуковський.