Путин в панике готовится к атаке Украины на Москву 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин действительно очень боится, что Украина испортит парад 9 мая на Красной площади и опозорит его еще больше. Именно поэтому вокруг Москвы дополнительно разместили 43 башни ПВО с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".
Главные тезисы
- Зеленский четко дал понять, что украинские дроны могут прилететь в Москву на парад 9 мая.
- Путин знает, что российская ПВО не способна полноценно защитить Москву.
Путин понимает, что Москва в зоне риска
Об активной подготовке диктатора к потенциальной украинской атаке на столицу РФ узнало немецкое издание Bild.
Журналисты обратили внимание на то, что Кремль решил “воскресить” так называемое советское "малое кольцо" ПВО радиусом 50 км.
Как удалось узнать СМИ, позиции ПВО разместили вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и "малой бетонки".
Что важно понимать, еще в прошлом году новые позиции "Панцирей" появились вблизи Зеленограда и Подольска.
Также они были замечены внутри автомобильной развязки на ЦКАД в районе Гжели, на территории бывшего радиотехнического центра под Наро-Фоминском и у стрелкового полигона Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех").
Более того, указано, что несколько площадок для ЗРК оперативно разместили возле аэропортов Домодедово и Жуковский.
