Украина нашла замену китайским комплектующим для дронов
Согласно данным издания The Guardian, Украина ставит целью отказаться от китайских комплектующих в процессах производства дронов. Официальный Киев уже нашел достойную альтернативу, а именно Тайвань.

  • Пока отказаться от всех китайских комплектующих Украина не может.
  • Дело в том, что детали китайского производства гораздо дешевле и доступнее, чем другие.

Украина хочет усилить сотрудничество с Тайванем

Как удалось узнать журналистам, Украина, а также Европа, США и другие страны все чаще обращаются к Тайваню, как к альтернативному поставщику комплектующих.

Одна из главных причин — опасение усиления китайского экспортного контроля.

На фоне последних событий на международной арене именно тайваньские компании остаются гибкими.

В первую очередь, речь идет о том, что некоторые компании по производству дронов создали местные мощности в Литве и Польше, чтобы лучше обслуживать Украину.

Более того, указано, что правительственный орган с целью усиления этой сферы подписал меморандумы о взаимопонимании с пятью европейскими странами.

Тем не менее, именно локализация остается главным приоритетом Украины.

В то же время даже с расширением внутреннего производства деталей Украина вряд ли сможет масштабировать производство дронов без китайских компонентов в ближайшее время, детали китайского производства остаются значительно более дешевыми и доступными.

