Украина нашла замену китайским комплектующим для дронов

Согласно данным издания The Guardian, Украина ставит целью отказаться от китайских комплектующих в процессах производства дронов. Официальный Киев уже нашел достойную альтернативу, а именно Тайвань.
Главные тезисы
- Пока отказаться от всех китайских комплектующих Украина не может.
- Дело в том, что детали китайского производства гораздо дешевле и доступнее, чем другие.
Украина хочет усилить сотрудничество с Тайванем
Как удалось узнать журналистам, Украина, а также Европа, США и другие страны все чаще обращаются к Тайваню, как к альтернативному поставщику комплектующих.
Одна из главных причин — опасение усиления китайского экспортного контроля.
На фоне последних событий на международной арене именно тайваньские компании остаются гибкими.
В первую очередь, речь идет о том, что некоторые компании по производству дронов создали местные мощности в Литве и Польше, чтобы лучше обслуживать Украину.
Более того, указано, что правительственный орган с целью усиления этой сферы подписал меморандумы о взаимопонимании с пятью европейскими странами.
Тем не менее, именно локализация остается главным приоритетом Украины.
