ПВО ликвидировала 89 целей во время новой атаки РФ
В течение ночи 5-6 мая Россия совершала воздушное нападение на Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М, 1 управляемой авиационной ракетой Х-3, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».

  • Произошло попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА.
  • Атака врага продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские ракеты и дроны летели из Ростовской и Курской области, а также по направлениям Брянск, Курск, Миллерово — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на севере и востоке страны.

Подтверждено попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

