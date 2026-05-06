ПВО ликвидировала 89 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 5-6 мая Россия совершала воздушное нападение на Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М, 1 управляемой авиационной ракетой Х-3, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».
Главные тезисы
- Произошло попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА.
- Атака врага продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.
Известны результаты отражения новой атаки РФ на Украину
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские ракеты и дроны летели из Ростовской и Курской области, а также по направлениям Брянск, Курск, Миллерово — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
