Канада дополнительно предоставит Украине 200 млн долл в рамках PURL
Категория
Экономика
Дата публикации

Канада дополнительно предоставит Украине 200 млн долл в рамках PURL

Владимир Зеленский
Канада
Read in English
Читати українською

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что в общей сложности эта страна уже направила в PURL более 830 млн дол.

Главные тезисы

  • Канада направит Украине 200 млн долларов в поддержку программы PURL, общая сумма помощи уже составляет более 830 млн долларов.
  • Это важный вклад в защиту украинских людей от постоянных баллистических ударов.
  • Программа PURL финансирует закупку вооружения для Украины, общий бюджет на 2026 год составляет 15 млрд долларов.

Украина получит 200 млн долл. от Канады в рамках PURL

Об этом глава государства сообщил по итогам проходящей в Ереване встречи с Карни на полях VIII саммита Европейского политического сообщества.

Спасибо Канаде за весомую поддержку программы PURL. Дополнительные 200 миллионов долларов, о которых сегодня объявил Премьер-министр Марк Карни, важный вклад в защиту наших людей от постоянных баллистических российских ударов. В общей сложности Канада уже направила более 830 миллионов долларов в поддержку этой инициативы. И это решения, которые действительно спасают жизнь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что во время встречи стороны также подробно обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и Канадой, дальнейшую поддержку и усилия для возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время встречи на Кипре три страны выделили около 350-400 млн евро в рамках программы PURL.

На программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-члены НАТО финансируют закупку вооружения для Украины, на 2026 год требуется 15 млрд дол.
undefined

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Канада приобретет вооружение производства США на сумму 150 млн долл
Канада
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на сумму 1,8 млрд долл
Карни
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Канада выделяет для Украины еще 2 млрд долларов
Украина получит масштабную помощь от Канады - о чем идет речь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?