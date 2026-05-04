Канада дополнительно предоставит Украине 200 млн долл в рамках PURL

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что в общей сложности эта страна уже направила в PURL более 830 млн дол.

Украина получит 200 млн долл. от Канады в рамках PURL

Об этом глава государства сообщил по итогам проходящей в Ереване встречи с Карни на полях VIII саммита Европейского политического сообщества.

Спасибо Канаде за весомую поддержку программы PURL. Дополнительные 200 миллионов долларов, о которых сегодня объявил Премьер-министр Марк Карни, важный вклад в защиту наших людей от постоянных баллистических российских ударов. В общей сложности Канада уже направила более 830 миллионов долларов в поддержку этой инициативы. И это решения, которые действительно спасают жизнь. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что во время встречи стороны также подробно обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и Канадой, дальнейшую поддержку и усилия для возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время встречи на Кипре три страны выделили около 350-400 млн евро в рамках программы PURL.