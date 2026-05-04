Канада дополнительно предоставит Украине 200 млн долл в рамках PURL

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что в общей сложности эта страна уже направила в PURL более 830 млн дол.
Главные тезисы
- Канада направит Украине 200 млн долларов в поддержку программы PURL, общая сумма помощи уже составляет более 830 млн долларов.
- Это важный вклад в защиту украинских людей от постоянных баллистических ударов.
- Программа PURL финансирует закупку вооружения для Украины, общий бюджет на 2026 год составляет 15 млрд долларов.
Украина получит 200 млн долл. от Канады в рамках PURL
Об этом глава государства сообщил по итогам проходящей в Ереване встречи с Карни на полях VIII саммита Европейского политического сообщества.
Он отметил, что во время встречи стороны также подробно обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и Канадой, дальнейшую поддержку и усилия для возвращения украинских детей, похищенных Россией.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время встречи на Кипре три страны выделили около 350-400 млн евро в рамках программы PURL.
На программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-члены НАТО финансируют закупку вооружения для Украины, на 2026 год требуется 15 млрд дол.
