Канада выделяет для Украины еще 2 млрд долларов

Официальная Оттава объявила о выделении нового масштабного пакета помощи для Украины, который приурочен к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. Так, Канада готова передать 2 млрд долларов на территориальную оборону Украины в 2026-2027 годах.

Главные тезисы

  • Канада снизила предельную цену на российскую нефть до 44,10 долл. за бочку.
  • Также она объявила об усилении санкционного давления на Россию.

Украина получит масштабную помощь от Канады — о чем идет речь

О решении официальной Оттавы объявил министр национальной обороны Дэвид Дж. МакГинти, пишет Defence Blog.

По словам последнего, операцию Operation UNIFIER намерены продлить еще на следующие 3 года.

Что важно понимать, речь идет о миссии Канады, направленной на подготовку и тренировку украинских военных.

На этом фоне министр официально подтвердил, что Канада выделяет 2 млрд. долларов для территориальной обороны Украины в течение 2026-2027 годов.

В первую очередь, эта военная помощь предусматривает предоставление ВСУ нескольких сотен единиц бронетехники:

  • 383 бронемашины Senator. В распоряжении Сил обороны есть уже более 2000 таких авто. Они не только надежные, но очень быстро ремонтируются;

  • 66 современных машин LAV 6. Речь идет о действительно тяжелой бронетехнике с мощной защитой и вооружением.

Глава канадской дипломатии Анита Ананд объявила о выделении 20 млн долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Более того, канадские власти решили усилить санкционное давление на Россию. Под удары Оттавы попали более 20 должностных лиц и 53 компании.

