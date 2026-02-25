Канада виділяє для України ще 2 млрд доларів

Офіційна Оттава оголосила про виділення нового масштабного пакету допомоги для України, який приурочений четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії. Так, Канада готова передати2 млрд доларів на територіальну оборону України у 2026–2027 роках.

Україна отримає масштабну допомогу від Канади — про що йдеться

Про рішення офіційної Оттави оголосив міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті, пише Defence Blog.

За словами останнього, операцію Operation UNIFIER мають намір пролонгувати на наступні 3 роки.

Що важливо розумти, йдеться про місію Канади, яка націлена на підготовку та тренування українських військових.

На цьому тлі міністр офіційно підтвердив, що Канада виділяє 2 млрд доларів для територіальної оборони України протягом 2026–2027 років.

Насамперед ця військова допомога передбачає надання ЗСУ кількох сотень одиниць бронетехніки:

383 бронемашини Senator. У розпорядженні Сил оборони уже є понад 2000 таких авто. Вони не лише надійні, а й дуже швидко ремонтуються;

66 сучасних машин LAV 6. Йдеться про дійсно важку бронетехніку з потужним захистом та озброєнням.

Очільниця канадської дипломатії Аніта Ананд оголосила про виділення 20 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України.