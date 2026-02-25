Канада виділяє для України ще 2 млрд доларів

Офіційна Оттава оголосила про виділення нового масштабного пакету допомоги для України, який приурочений четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії. Так, Канада готова передати2 млрд доларів на територіальну оборону України у 2026–2027 роках.
Головні тези:
- Канада знизила граничну ціну на російську нафту до 44,10 дол за бочку.
- Також вона оголосила про посилення санкційного тиску на Росію.
Україна отримає масштабну допомогу від Канади — про що йдеться
Про рішення офіційної Оттави оголосив міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті, пише Defence Blog.
За словами останнього, операцію Operation UNIFIER мають намір пролонгувати на наступні 3 роки.
Що важливо розумти, йдеться про місію Канади, яка націлена на підготовку та тренування українських військових.
На цьому тлі міністр офіційно підтвердив, що Канада виділяє 2 млрд доларів для територіальної оборони України протягом 2026–2027 років.
Насамперед ця військова допомога передбачає надання ЗСУ кількох сотень одиниць бронетехніки:
383 бронемашини Senator. У розпорядженні Сил оборони уже є понад 2000 таких авто. Вони не лише надійні, а й дуже швидко ремонтуються;
66 сучасних машин LAV 6. Йдеться про дійсно важку бронетехніку з потужним захистом та озброєнням.
Очільниця канадської дипломатії Аніта Ананд оголосила про виділення 20 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України.
Ба більше, канадська влада вирішила посилити санкційний тиск на Росію. Під удари Оттави потрапили понад 20 посадовців та 53 компанії.
