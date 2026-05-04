Канада додатково надасть Україні 200 млн дол у межах PURL

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Премʼєр-міністром Канади Марком Карні заявив, що загалом ця країна вже спрямувала до PURL понад 830 млн дол.
Головні тези:
- Україна отримає 200 млн доларів від Канади на підтримку програми PURL.
- Це є важливий внесок у захист українських людей від постійних балістичних ударів.
- Загалом Канада вже спрямувала понад 830 млн доларів на підтримку ініціативи PURL.
Україна отримає 200 млн дол від Канади у межах PURL
Про це глава держави повідомив за підсумками зустрічі з Карні на полях VІІІ саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Єревані.
Він відзначив, що під час зустрічі сторони також детально обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі на Кіпрі три країни надали близько 350-400 млн євро у межах програми PURL.
Загалом на програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), у межах якої країни-члени НАТО фінансують закупівлю озброєння для України, на 2026 рік потрібно 15 млрд дол.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-