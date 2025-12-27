Канада надасть Україні додаткову економічну допомогу на суму 1,8 млрд дол

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення додаткової економічної допомоги Україні, підкресливши, що за лідерства Президента Володимира Зеленського створено умови для досягнення справедливого й тривалого миру, однак для цього необхідна готовність Росії.
Головні тези:
- Під керівництвом Президента Володимира Зеленського українська влада створила умови для досягнення справедливого й тривалого миру.
- Канада уклавши новий пакет допомоги на 1,8 млрд доларів допомагає Україні залучити фінансову підтримку від світових фінансових організацій.
- Марк Карні підкреслив важливість підтримки України в умовах військової агресії та необхідність продовження надання військової допомоги.
Україна отримає від Канади нову економічну допомогу
Про це Карні сказав 27 грудня під час зустрічі із Зеленським у Галіфаксі.
Він зазначив, що нічна варварська атака РФ на Київ демонструє важливість подальшої підтримки України з боку партнерів.
Прем’єр-міністр також оголосив про новий пакет допомоги Україні.
Сьогодні ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні — на суму 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,8 млрд). Ця підтримка допоможе залучити фінансування з боку МВФ, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для початку процесу відбудови.
Карні запевнив, що Канада й надалі надаватиме Україні військову допомогу.
