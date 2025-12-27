Канада надасть Україні додаткову економічну допомогу на суму 1,8 млрд дол

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення додаткової економічної допомоги Україні, підкресливши, що за лідерства Президента Володимира Зеленського створено умови для досягнення справедливого й тривалого миру, однак для цього необхідна готовність Росії.

Україна отримає від Канади нову економічну допомогу

Про це Карні сказав 27 грудня під час зустрічі із Зеленським у Галіфаксі.

За вашого лідерства ми маємо умови й можливість для справедливого та тривалого миру, але для цього потрібне бажання Росії. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

Він зазначив, що нічна варварська атака РФ на Київ демонструє важливість подальшої підтримки України з боку партнерів.

Атака на Київ, яку ми побачили цієї ночі, показує, наскільки важливо, щоб ми підтримували Україну в цей складний час і створювали умови для справедливого й тривалого миру та справжньої відбудови. Поширити

Прем’єр-міністр також оголосив про новий пакет допомоги Україні.

Сьогодні ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні — на суму 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,8 млрд). Ця підтримка допоможе залучити фінансування з боку МВФ, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для початку процесу відбудови.

Карні запевнив, що Канада й надалі надаватиме Україні військову допомогу.