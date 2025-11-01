Канада інвестує мільярди доларів у рідкісноземельні метали — яка причина

Канада оголосила про інвестиції в критично важливі мінерали та партнерства з союзниками в рамках перегонів з розробки проєктів вартістю 4,6 млрд дол США. Оттава ухвалила це рішення, щоб протистояти домінуванню Китаю у світовій торгівлі.
Головні тези:
- Канада вкладає мільярди доларів у рідкісноземельні метали для зменшення залежності від Китаю у сфері поставок.
- Створення партнерств із союзниками та участь у міжнародних альянсах допомагає Канаді забезпечити собі ключову позицію на ринку важливих мінералів.
- Інвестиції у виробництво металів є частиною стратегії підвищення витрат на оборону та стимулювання економічного розвитку.
Канада хоче обійти Китай: що відомо
Міністр енергетики Канади Тім Ходжсон заявив, що Оттава використовуватиме закон про військове виробництво для створення запасів важливих мінералів. Раніше на такий самий крок пішли і США.
Представники країн G7 провели зустріч у Торонто, щоб створити так званий клуб покупців у рамках альянсу з виробництва важливих мінералів, який прагне відновити багатосторонній підхід у той час, коли Австралія і Японія уклали зі США угоди про постачання рідкісноземельних елементів.
При цьому Канада намагається позиціонувати себе як ключового постачальника для західних економік, які дедалі більше занепокоєні домінантним становищем Китаю у сфері поставок рідкісноземельних і критично важливих мінералів.
Зазначається, що норвезька компанія Vianode побудує в Онтаріо завод із виробництва синтетичного графіту вартістю в кілька мільярдів доларів для постачання анодних матеріалів для акумуляторів електромобілів, а завод Rio Tinto з виробництва скандію в Квебеку також отримав багатосторонню підтримку.
У рамках угоди Канада гарантує купівлю продукції виробників за заздалегідь встановленою ціною, що допоможе забезпечити повернення інвестицій. Оттава також прагне стимулювати видобуток важливіших мінералів у низці родовищ Канади.
