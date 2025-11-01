Канада інвестує мільярди доларів у рідкісноземельні метали — яка причина

Канада оголосила про інвестиції в критично важливі мінерали та партнерства з союзниками в рамках перегонів з розробки проєктів вартістю 4,6 млрд дол США. Оттава ухвалила це рішення, щоб протистояти домінуванню Китаю у світовій торгівлі.

Канада хоче обійти Китай: що відомо

Міністр енергетики Канади Тім Ходжсон заявив, що Оттава використовуватиме закон про військове виробництво для створення запасів важливих мінералів. Раніше на такий самий крок пішли і США.

Представники країн G7 провели зустріч у Торонто, щоб створити так званий клуб покупців у рамках альянсу з виробництва важливих мінералів, який прагне відновити багатосторонній підхід у той час, коли Австралія і Японія уклали зі США угоди про постачання рідкісноземельних елементів.

При цьому Канада намагається позиціонувати себе як ключового постачальника для західних економік, які дедалі більше занепокоєні домінантним становищем Китаю у сфері поставок рідкісноземельних і критично важливих мінералів.

Інвестиції Канади у найважливіші мінерали — частина збільшення витрат на оборону в рамках НАТО, які президент США Дональд Трамп критикував як надто низькі. Поширити

Зазначається, що норвезька компанія Vianode побудує в Онтаріо завод із виробництва синтетичного графіту вартістю в кілька мільярдів доларів для постачання анодних матеріалів для акумуляторів електромобілів, а завод Rio Tinto з виробництва скандію в Квебеку також отримав багатосторонню підтримку.