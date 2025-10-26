Канада готова поновити торговельні переговори зі США попри погрози Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Канада готова поновити торговельні переговори зі США попри погрози Трампа

Канада
Джерело:  Bloomberg

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його уряд готовий поновити торгjвельні переговори з США попри погрози від Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Канади на 10%.

Головні тези:

  • Канада готова реагувати на погрози підвищення мит зі сторони США і поновити торговельні переговори.
  • Марк Карні висловив готовність до перемовин зі США щодо мит та розвитку діалогу між країнами.
  • Підвищення тарифів на товари з Канади відбулося відповідно до реакції на рекламу з уривками з виступу Рональда Рейгана.

Канада готова на перемовини зі США щодо мит

Про це Карні заявив на саміті країн південно-східної Азії ASEAN у Малайзії.

Зазначається, що прем'єр-міністр Канади дав стислу відповідь на обіцянку президента Дональда Трампа продовжити підвищення мит на канадські товари, заявивши, що його уряд готовий відновити торгівельні переговори зі США у будь-який час.

Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли у переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами.

Марк Карні

Марк Карні

Прем'єр-міністр Канади

Раніше Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на товари з Канади на 10% у відповідь на рекламу, що містила уривки з виступу колишнього президента США Рональда Рейгана 1987 року.

