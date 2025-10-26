Канада готова поновити торговельні переговори зі США попри погрози Трампа

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його уряд готовий поновити торгjвельні переговори з США попри погрози від Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Канади на 10%.
Головні тези:
- Канада готова реагувати на погрози підвищення мит зі сторони США і поновити торговельні переговори.
- Марк Карні висловив готовність до перемовин зі США щодо мит та розвитку діалогу між країнами.
- Підвищення тарифів на товари з Канади відбулося відповідно до реакції на рекламу з уривками з виступу Рональда Рейгана.
Канада готова на перемовини зі США щодо мит
Про це Карні заявив на саміті країн південно-східної Азії ASEAN у Малайзії.
Зазначається, що прем'єр-міністр Канади дав стислу відповідь на обіцянку президента Дональда Трампа продовжити підвищення мит на канадські товари, заявивши, що його уряд готовий відновити торгівельні переговори зі США у будь-який час.
Раніше Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на товари з Канади на 10% у відповідь на рекламу, що містила уривки з виступу колишнього президента США Рональда Рейгана 1987 року.
