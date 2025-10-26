Канада готова возобновить торговые переговоры с США вопреки угрозам Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство готово возобновить торговые переговоры с США, несмотря на угрозы от Дональда Трампа повысить пошлины на импорт из Канады на 10%.
Главные тезисы
- Канада готова возобновить торговые переговоры с США вопреки угрозам Дональда Трампа.
- Премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность к переговорам с США по повышению пошлин на канадские товары.
- Марк Карни подчеркнул готовность Канады к развитию прогресса в переговорах с американскими коллегами.
Канада готова на переговоры со США по пошлинам
Об этом Карни заявил на саммите стран юго-восточной Азии ASEAN в Малайзии.
Отмечается, что премьер-министр Канады дал краткий ответ на обещание президента Дональда Трампа продолжить повышение пошлин на канадские товары, заявив, что его правительство готово возобновить торговые переговоры с США в любое время.
Ранее Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на товары из Канады на 10% в ответ на рекламу, содержащую отрывки из выступления бывшего президента США Рональда Рейгана в 1987 году.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-