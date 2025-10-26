Канада готова возобновить торговые переговоры с США вопреки угрозам Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство готово возобновить торговые переговоры с США, несмотря на угрозы от Дональда Трампа повысить пошлины на импорт из Канады на 10%.

Канада готова на переговоры со США по пошлинам

Об этом Карни заявил на саммите стран юго-восточной Азии ASEAN в Малайзии.

Отмечается, что премьер-министр Канады дал краткий ответ на обещание президента Дональда Трампа продолжить повышение пошлин на канадские товары, заявив, что его правительство готово возобновить торговые переговоры с США в любое время.

Канада готова развивать прогресс, которого мы добились в переговорах или дискуссиях с нашими американскими коллегами. Марк Корни Премьер-министр Канады

Ранее Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на товары из Канады на 10% в ответ на рекламу, содержащую отрывки из выступления бывшего президента США Рональда Рейгана в 1987 году.