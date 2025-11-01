Канада инвестирует миллиарды долларов в редкоземельные металлы — какая причина

Канада объявила об инвестициях в критически важные минералы и партнерства с союзниками в рамках гонки по разработке проектов стоимостью 4,6 млрд долл. США. Оттава приняла это решение, чтобы противостоять доминированию Китая в мировой торговле.

Канада хочет обойти Китай: что известно

Министр энергетики Канады Тим Ходжсон заявил, что Оттава будет использовать закон о военном производстве для создания запасов важных минералов. Ранее на такой же шаг пошли и США.

Представители стран G7 провели встречу в Торонто, чтобы создать так называемый клуб покупателей в рамках альянса по производству важных минералов, стремящийся возобновить многосторонний подход в то время, когда Австралия и Япония заключили с США соглашения о поставках редкоземельных элементов.

При этом Канада пытается позиционировать себя как ключевого поставщика для западных экономик, все более обеспокоенных доминантным положением Китая в сфере поставок редкоземельных и критически важных минералов.

Инвестиции Канады в важнейшие минералы — часть увеличения расходов на оборону в рамках НАТО, которые президент США Дональд Трамп критиковал как слишком низкие.

Отмечается, что норвежская компания Vianode построит в Онтарио завод по производству синтетического графита стоимостью несколько миллиардов долларов для поставки анодных материалов для аккумуляторов электромобилей, а завод Rio Tinto по производству скандия в Квебеке также получил многостороннюю поддержку.