Допомога Україні. Канада придбає озброєння виробництва США на суму 150 млн дол
Категорія
Світ
Дата публікації

Допомога Україні. Канада придбає озброєння виробництва США на суму 150 млн дол

Канада
Джерело:  Укрінформ

Канада фінансово долучиться до інших партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання на пів мільярда доларів.

Головні тези:

  • Канада долучається до НАТО у закупівлі важливого військового обладнання для України у рамках програми PURL.
  • Внесок Канади у цей пакет допомоги складає 200 млн канадських доларів, що дорівнює приблизно 150 млн дол США.

Канада придбає озброєння для України у межах PURL

Про це заявили у Міністерстві оборони Канади.

У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання у рамках програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських дол. (близько 150 млн дол. США — ред.).

Зазначається, що загальна ціна спільного пакету військової допомоги Україні складає 500 млн дол. США.

До нього увійдуть засоби, які Україна сама визначила, як критично важливі для продовження оборони у російській війні.

Додамо, що з урахуванням попередніх траншів, внесок Канади до ініціативи PURL вже перевищив 660 млн дол США.

Загалом від початку 2022 року Канада вже надала Україні різноманітної військової допомоги майже на 5 млрд дол США.

