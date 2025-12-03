Допомога Україні. Канада придбає озброєння виробництва США на суму 150 млн дол

Канада фінансово долучиться до інших партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання на пів мільярда доларів.
Головні тези:
- Канада долучається до НАТО у закупівлі важливого військового обладнання для України у рамках програми PURL.
- Внесок Канади у цей пакет допомоги складає 200 млн канадських доларів, що дорівнює приблизно 150 млн дол США.
Канада придбає озброєння для України у межах PURL
Про це заявили у Міністерстві оборони Канади.
У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання у рамках програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських дол. (близько 150 млн дол. США — ред.).
Зазначається, що загальна ціна спільного пакету військової допомоги Україні складає 500 млн дол. США.
Додамо, що з урахуванням попередніх траншів, внесок Канади до ініціативи PURL вже перевищив 660 млн дол США.
Загалом від початку 2022 року Канада вже надала Україні різноманітної військової допомоги майже на 5 млрд дол США.
