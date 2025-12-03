Помощь Украине. Канада приобретет вооружение производства США на сумму 150 млн долл

Канада финансово присоединится к другим партнерам по НАТО в закупке для Украины военного оборудования на полмиллиарда долларов.

Канада приобретет вооружение для Украины в рамках PURL

Об этом заявили в Министерстве обороны Канады.

В партнерстве с другими союзниками по НАТО Канада приобретет важное военное оборудование в рамках программы НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL). Вклад Канады в этот пакет составит 200 млн. канадских долл. (около 150 млн долл. США — ред.).

Общая цена совместного пакета военной помощи Украине составляет 500 млн дол. США.

В него войдут средства, которые Украина сама определила как критически важные для продолжения обороны в российской войне.

Добавим, что с учетом предыдущих траншей, вклад Канады в инициативу PURL уже превысил 660 млн долл. США.