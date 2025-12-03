Помощь Украине. Канада приобретет вооружение производства США на сумму 150 млн долл

Канада финансово присоединится к другим партнерам по НАТО в закупке для Украины военного оборудования на полмиллиарда долларов.
Главные тезисы
- Канада присоединяется к НАТО и приобретает вооружение для Украины на сумму 150 млн долларов в рамках программы PURL.
- Общая цена совместного пакета военной помощи Украине составляет 500 млн долларов - Канада вносит вклад в размере 200 млн канадских долларов.
- Канада уже предоставила разнообразную военную помощь Украине на сумму почти 5 миллиардов долларов с начала 2022 года.
Канада приобретет вооружение для Украины в рамках PURL
Об этом заявили в Министерстве обороны Канады.
В партнерстве с другими союзниками по НАТО Канада приобретет важное военное оборудование в рамках программы НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL). Вклад Канады в этот пакет составит 200 млн. канадских долл. (около 150 млн долл. США — ред.).
Общая цена совместного пакета военной помощи Украине составляет 500 млн дол. США.
Добавим, что с учетом предыдущих траншей, вклад Канады в инициативу PURL уже превысил 660 млн долл. США.
В целом с начала 2022 года Канада уже предоставила Украине разнообразную военную помощь почти на 5 млрд долл. США.
