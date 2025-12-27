Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на сумму 1,8 млрд долл

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении дополнительной экономической помощи Украине, подчеркнув, что при лидерстве Президента Владимира Зеленского созданы условия для достижения справедливого и продолжительного мира, однако для этого необходима готовность России.
Главные тезисы
- Канада выделяет 1,8 млрд долларов помощи Украине для обеспечения стабильности и мира.
- Под руководством Президента Владимира Зеленского созданы условия для продолжения мирного процесса, однако требуется готовность России.
- Марк Карни подчеркнул важность поддержки Украины в условиях военной агрессии и с уверенностью заявил о продолжении военной помощи.
Украина получит от Канады новую экономическую помощь
Об этом Карни сказал 27 декабря во время встречи с Зеленским в Галифаксе.
Он отметил, что ночная варварская атака РФ на Киев показывает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров.
Премьер-министр также объявил о новом пакете помощи Украине.
Сегодня мы объявляем о дальнейшей экономической помощи Украине — на сумму 2,5 млрд. канадских долларов (около $1,8 млрд). Эта поддержка поможет привлечь финансирование МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития для начала процесса восстановления.
Карни заверил, что Канада и дальше будет оказывать Украине военную помощь.
