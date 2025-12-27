Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на сумму 1,8 млрд долл
Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на сумму 1,8 млрд долл

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении дополнительной экономической помощи Украине, подчеркнув, что при лидерстве Президента Владимира Зеленского созданы условия для достижения справедливого и продолжительного мира, однако для этого необходима готовность России.

  • Канада выделяет 1,8 млрд долларов помощи Украине для обеспечения стабильности и мира.
  • Под руководством Президента Владимира Зеленского созданы условия для продолжения мирного процесса, однако требуется готовность России.
  • Марк Карни подчеркнул важность поддержки Украины в условиях военной агрессии и с уверенностью заявил о продолжении военной помощи.

Об этом Карни сказал 27 декабря во время встречи с Зеленским в Галифаксе.

При вашем лидерстве мы имеем условия и возможность для справедливого и продолжительного мира, но для этого нужно желание России.

Он отметил, что ночная варварская атака РФ на Киев показывает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров.

Атака на Киев, которую мы увидели этой ночью, показывает, насколько важно, чтобы мы поддерживали Украину в это сложное время и создавали условия для справедливого и продолжительного мира и подлинного восстановления.

Премьер-министр также объявил о новом пакете помощи Украине.

Сегодня мы объявляем о дальнейшей экономической помощи Украине — на сумму 2,5 млрд. канадских долларов (около $1,8 млрд). Эта поддержка поможет привлечь финансирование МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития для начала процесса восстановления.

Карни заверил, что Канада и дальше будет оказывать Украине военную помощь.

