Украинские дроны могут пролететь в Москве во время парада 9 мая — Зеленский

Впервые за многие годы на параде 9 мая в Москве не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше. При этом на нем могут пролететь украинские дроны.

Главные тезисы

  • Отсутствие военной техники на параде 9 мая в Москве символизирует ослабление России и демонстрирует необходимость продолжения санкций.
  • Пролет украинских дронов на параде является символическим шагом в контексте военного конфликта между Украиной и Россией.

Зеленский не исключил появления украинских дронов в Москве 9 мая

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По его словам, это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше, расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям.

Зеленский подчеркнул, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.

Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, это демонстрирует, что россияне уже не столь сильны, как раньше, поэтому на них нужно продолжать давить санкциями.

В ночь на 4 мая беспилотники нанесли удар по Москве — это произошло за пять дней до очередного парада. Обломки дрона упали в столице страны-агрессорки прямо посреди улицы, местные власти заявили о повреждении здания элитного ЖК на улице Мосфильмовской.

