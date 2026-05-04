Украинские дроны могут пролететь в Москве во время парада 9 мая — Зеленский

Впервые за многие годы на параде 9 мая в Москве не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше. При этом на нем могут пролететь украинские дроны.
Главные тезисы
- Отсутствие военной техники на параде 9 мая в Москве символизирует ослабление России и демонстрирует необходимость продолжения санкций.
- Пролет украинских дронов на параде является символическим шагом в контексте военного конфликта между Украиной и Россией.
Зеленский не исключил появления украинских дронов в Москве 9 мая
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
По его словам, это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше, расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям.
Зеленский подчеркнул, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.
По его словам, это демонстрирует, что россияне уже не столь сильны, как раньше, поэтому на них нужно продолжать давить санкциями.
В ночь на 4 мая беспилотники нанесли удар по Москве — это произошло за пять дней до очередного парада. Обломки дрона упали в столице страны-агрессорки прямо посреди улицы, местные власти заявили о повреждении здания элитного ЖК на улице Мосфильмовской.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-