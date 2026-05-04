Українські дрони можуть пролетіти у Москві під час параду 9 травня — Зеленський

Уперше за багато років на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше. При цьому на ньому можуть пролетіти українські дрони.

Зеленський не виключив появи українських дронів у Москві 9 травня

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За його словами, це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі — розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів.

Зеленський наголосив, що главу Кремля необхідно штовхати в напрямку дипломатії.

Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, це демонструє, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, тому на них треба продовжувати тиснути санкціями.

У ніч проти 4 травня безпілотники завдали удару по Москві — це сталося за п’ять днів до чергового параду. Уламки дрона впали у столиці країни-агресорки прямо посеред вулиці, місцева влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК на вулиці Мосфільмівській.