Українські дрони можуть пролетіти у Москві під час параду 9 травня — Зеленський
Уперше за багато років на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше. При цьому на ньому можуть пролетіти українські дрони.

Головні тези:

  • Відсутність військової техніки на параді 9 травня в Москві свідчить про послаблення РФ за словами Зеленського.
  • Українські дрони можуть пролетіти на параді, що є символічним кроком в контексті війни з Росією.

Зеленський не виключив появи українських дронів у Москві 9 травня

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За його словами, це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі — розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів.

Зеленський наголосив, що главу Кремля необхідно штовхати в напрямку дипломатії.

Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді.

Володимир Зеленський

За його словами, це демонструє, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, тому на них треба продовжувати тиснути санкціями.

У ніч проти 4 травня безпілотники завдали удару по Москві — це сталося за п’ять днів до чергового параду. Уламки дрона впали у столиці країни-агресорки прямо посеред вулиці, місцева влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК на вулиці Мосфільмівській.

