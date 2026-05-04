Українські дрони можуть пролетіти у Москві під час параду 9 травня — Зеленський

Уперше за багато років на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше. При цьому на ньому можуть пролетіти українські дрони.
Головні тези:
- Відсутність військової техніки на параді 9 травня в Москві свідчить про послаблення РФ за словами Зеленського.
- Українські дрони можуть пролетіти на параді, що є символічним кроком в контексті війни з Росією.
Зеленський не виключив появи українських дронів у Москві 9 травня
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.
За його словами, це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі — розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів.
Зеленський наголосив, що главу Кремля необхідно штовхати в напрямку дипломатії.
За його словами, це демонструє, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, тому на них треба продовжувати тиснути санкціями.
У ніч проти 4 травня безпілотники завдали удару по Москві — це сталося за п’ять днів до чергового параду. Уламки дрона впали у столиці країни-агресорки прямо посеред вулиці, місцева влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК на вулиці Мосфільмівській.
