У Москві палає вище командне військове училище — відео

У столиці РФ вдень 5 квітня евакуювали курсантів Московського вищого загальновійськового командного училища. З невідомої причини у будівлі загорівся дах.
У Москві горить МВЗКУ
У Росії горить дах Московського вищого загальновійськового командного училища (МВЗКУ).
Про це пишуть російські ЗМІ. У мережі зʼявилися відповідні фото та відео.
Дах військового училища горить у московському районі Любліно. Пожежа почалася на вулиці Головачова, 2. Причини займання невідомі.
Пожежі надано підвищений ранг, його площа становить близько 200 квадратних метрів. Людей із будівлі евакуювали.
