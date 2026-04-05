В Москве горит высшее командное военное училище — видео

В столице РФ днем 5 апреля были эвакуированы курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. По неизвестной причине в здании загорелась крыша.
Главные тезисы
- 5 апреля в Московском высшем общевойсковом командном училище произошел пожар, в результате которого были эвакуированы курсанты.
- Площадь пожара в Московском высшем командном училище составила около 200 квадратных метров, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.
В Москве горит МВЗКУ
В России горит крыша Московского высшего общевойскового командного училища (МВЗКУ).
Об этом пишут российские СМИ. В сети появились фото и видео.
Крыша военного училища горит в московском районе Люблино. Пожар начался на улице Головачева, 2. Причины возгорания неизвестны.
Пожару предоставлен повышенный ранг, его площадь составляет около 200 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали.
