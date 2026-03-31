В российском Татарстане бушует масштабный пожар возле ТЭЦ, НПЗ и завода "Нижнекамскнефтехим" — видео
В Татарстане начался масштабный пожар - первые подробности
Источник:  online.ua

31 марта местное население российского Нижнекамска в соцсетях начало жаловаться на громкие взрывы. Впоследствии стало известно, что огонь охватил завод "Нижнекамскнефтехим". Более того, пожар бушует в районе, где находятся ТЭЦ и НПЗ.

Главные тезисы

  • Пожар произошел в городе, который является крупнейшем центром нефтехимической промышленности в России.
  • На ПАО «Нижнекамскнефтехим» якобы загорелась одна из установок после взрыва.

Что важно понимать, Нижнекамск — это город в стране-агрессорке, который также является третьим по численности населения городом Татарстана.

Более того, речь идет о крупнейшем в России центре нефтехимической промышленности.

Так, в течение одних суток в Нижнекамске выпускается:

  • 226 тонн полистирола,

  • 30 тыс. шин,

  • 3 тыс. тонн прямогонного бензина,

  • 290 тонн технического углерода.

Именно в этом городе 31 марта прогремели громкие взрывы и начался масштабный пожар.

Согласно последним данным, горит одна из установок на ПАО «Нижнекамскнефтехим» после взрыва.

Местные власти заявляют о по меньшей мере 13 пострадавших в результате пожара на заводе.

Воздушная тревога в городе не объявлялась, однако некоторые очевидцы утверждают, что видели пролет дронов.

Предварительной причиной происшествия на «Нижнекамскнефтехими» является сбой в работе оборудования. На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется, — сказано в сообщении «Нижнекамскнефтехима».

Как уверяют российские оппозиционные СМИ, кадры очевидцев из Нижнекамска свидетельствуют о пожаре в районе, где расположены местные ТЭЦ, НПЗ и сам завод «Нижнекамскнефтехим».

