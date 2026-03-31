В российском Татарстане бушует масштабный пожар возле ТЭЦ, НПЗ и завода "Нижнекамскнефтехим" — видео

31 марта местное население российского Нижнекамска в соцсетях начало жаловаться на громкие взрывы. Впоследствии стало известно, что огонь охватил завод "Нижнекамскнефтехим". Более того, пожар бушует в районе, где находятся ТЭЦ и НПЗ.
Главные тезисы
- Пожар произошел в городе, который является крупнейшем центром нефтехимической промышленности в России.
- На ПАО «Нижнекамскнефтехим» якобы загорелась одна из установок после взрыва.
В Татарстане начался масштабный пожар — первые подробности
Что важно понимать, Нижнекамск — это город в стране-агрессорке, который также является третьим по численности населения городом Татарстана.
Более того, речь идет о крупнейшем в России центре нефтехимической промышленности.
Так, в течение одних суток в Нижнекамске выпускается:
226 тонн полистирола,
30 тыс. шин,
3 тыс. тонн прямогонного бензина,
290 тонн технического углерода.
Именно в этом городе 31 марта прогремели громкие взрывы и начался масштабный пожар.
Согласно последним данным, горит одна из установок на ПАО «Нижнекамскнефтехим» после взрыва.
Местные власти заявляют о по меньшей мере 13 пострадавших в результате пожара на заводе.
Воздушная тревога в городе не объявлялась, однако некоторые очевидцы утверждают, что видели пролет дронов.
Как уверяют российские оппозиционные СМИ, кадры очевидцев из Нижнекамска свидетельствуют о пожаре в районе, где расположены местные ТЭЦ, НПЗ и сам завод «Нижнекамскнефтехим».
