Спикер Кремл Дмитрий Песков публично передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ответ на предложение последнего относительно пасхального перемирия на фронте. Как выяснилось, российский диктатор Владимир Путин не собирается поддерживать эту инициативу.
Главные тезисы
- Украинский лидер поддерживает любые форматы прекращения огня.
- Однако режим Путина настроен продолжать убийства и террор.
Пасхального перемирия в 2026 году не будет
Недавно глава государства Владимир Зеленский объявил, что Украина готова к прекращению огня на фронте во время пасхальных праздников, а также к энергетическому перемирию.
По словам Зеленского, Украина готова к любым компромиссам, кроме компромиссов своим достоинством и суверенитетом.
На заявление украинского лидера сразу отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он начал цинично врать, что Украина "отчаянно" хочет "пойти на перемирие, пусть даже пасхальное", потому что армия РФ, мол, стремительно продвигается вперед.
Песков также четко дал понять, что Путин отклоняет предложение Зеленского.
