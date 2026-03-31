Путин ответил на предложение Зеленского о пасхальном перемирии

Спикер Кремл Дмитрий Песков публично передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ответ на предложение последнего относительно пасхального перемирия на фронте. Как выяснилось, российский диктатор Владимир Путин не собирается поддерживать эту инициативу.

Пасхального перемирия в 2026 году не будет

Недавно глава государства Владимир Зеленский объявил, что Украина готова к прекращению огня на фронте во время пасхальных праздников, а также к энергетическому перемирию.

На мой взгляд, если честно, нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, Украина готова к любым компромиссам, кроме компромиссов своим достоинством и суверенитетом.

Он также подчеркнул, что официальный Киев поддерживает любые форматы прекращения огня и вообще окончания войны, однако исключительно справедливы.

На заявление украинского лидера сразу отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он начал цинично врать, что Украина "отчаянно" хочет "пойти на перемирие, пусть даже пасхальное", потому что армия РФ, мол, стремительно продвигается вперед.

Песков также четко дал понять, что Путин отклоняет предложение Зеленского.