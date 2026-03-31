Украина создает "умные" рои дронов — какая главная цель

Как удалось узнать изданию Business Insider, в Украине набирает обороты производство рои дронов-перехватчиков, что даст возможность одному пилоту управлять сразу несколькими БПЛА одновременно или учить их "общаться" между собой в воздухе.
Главные тезисы
- Brave1 намерена сделать перехват российских целей автономным процессом.
- Испытание таких моделей, как P1-Sun от компании SkyFall, уже идет.
Украинские дроны снова выходят на новый уровень
Согласно данным журналистов, сразу несколько компаний в кластере инновационного центра Brave1 уже активно развиваются в этом направлении.
Ключевая цель очень амбициозная — один оператор должен управлять целым роем дронов локально или дистанционно.
Более того, разрабатывается возможность, чтобы БпЛА автономно взаимодействовали друг с другом непосредственно при выполнении задания.
В команде Brave1 склоняются к мнению, что первый сценарий реализовать гораздо проще, чем второй.
Следует также отметить, что бойцы ВСУ, в том числе группа "Хантер" 208-й Херсонской бригады, уже используют дроны-перехватчики как воздушные тараны.
Как удалось узнать журналистам, они вооружены небольшими боеголовками и "летят прямо на свои цели или взрываются рядом, чтобы уничтожить их в воздухе".
Свое мнение по этому поводу озвучил представитель компании Wild Hornets — производитель дрона Sting.
По его словам, сейчас доступен только "примитивный алгоритм, который неэффективен в бою".
Он убежден, что рои дронов являются технологией далекого будущего.
