Украина создает "умные" рои дронов — какая главная цель

Как удалось узнать изданию Business Insider, в Украине набирает обороты производство рои дронов-перехватчиков, что даст возможность одному пилоту управлять сразу несколькими БПЛА одновременно или учить их "общаться" между собой в воздухе.

Украинские дроны снова выходят на новый уровень

Согласно данным журналистов, сразу несколько компаний в кластере инновационного центра Brave1 уже активно развиваются в этом направлении.

Ключевая цель очень амбициозная — один оператор должен управлять целым роем дронов локально или дистанционно.

Более того, разрабатывается возможность, чтобы БпЛА автономно взаимодействовали друг с другом непосредственно при выполнении задания.

В команде Brave1 склоняются к мнению, что первый сценарий реализовать гораздо проще, чем второй.

Следует также отметить, что бойцы ВСУ, в том числе группа "Хантер" 208-й Херсонской бригады, уже используют дроны-перехватчики как воздушные тараны.

Как удалось узнать журналистам, они вооружены небольшими боеголовками и "летят прямо на свои цели или взрываются рядом, чтобы уничтожить их в воздухе".

Свое мнение по этому поводу озвучил представитель компании Wild Hornets — производитель дрона Sting.

По его словам, сейчас доступен только "примитивный алгоритм, который неэффективен в бою".

Он убежден, что рои дронов являются технологией далекого будущего.