Украина и мир чтят память жертв российских преступлений в Буче

31 марта 2022 года Силы безопасности и обороны Украины смогли освободить город Бучу Киевской области от российской оккупации. В это день весь мир увидел, сколько кровавых преступлений за считанные недели может совершить “русский мир”.

Российский террор в Буче — не имеем права забыть и простить

Буча. Ровно четыре года назад, 31 марта 2022 года, когда Силы безопасности и обороны Украины освободили Бучу от захватчиков, весь мир стал свидетелем массовых, немыслимых для цивилизованного человечества диких военных преступлений, совершенных российской оккупационной армией. Кирилл Буданов Глава Офиса президента Украины

Именно сегодня украинский народ и весь мир почтили память расстрелянных и замученных — невинных гражданских жителей Бучи.

Не имеем также права забыть отважных защитников Киевской области, отдавших свою жизнь ради освобождения региона от российского террора и оккупации.

По убеждению Буданова, российские преступления в Буче стали еще одним доказательством того, насколько ценно собственное свободное государство с сильной армией.

Глава ОПУ подчеркнул, что это фактически главная гарантия безопасности, единственный шанс жить и работать на своей земле, планировать будущее своих детей.