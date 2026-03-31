Украина и мир чтят память жертв российских преступлений в Буче
Офис Президента Украины
31 марта 2022 года Силы безопасности и обороны Украины смогли освободить город Бучу Киевской области от российской оккупации. В это день весь мир увидел, сколько кровавых преступлений за считанные недели может совершить “русский мир”.

  • Память о жертвах российских преступлений в Буче является неотъемлемой частью истории Украины.
  • Главной гарантией безопасности для украинцев остается сильная армия.

Буча. Ровно четыре года назад, 31 марта 2022 года, когда Силы безопасности и обороны Украины освободили Бучу от захватчиков, весь мир стал свидетелем массовых, немыслимых для цивилизованного человечества диких военных преступлений, совершенных российской оккупационной армией.

Именно сегодня украинский народ и весь мир почтили память расстрелянных и замученных — невинных гражданских жителей Бучи.

Не имеем также права забыть отважных защитников Киевской области, отдавших свою жизнь ради освобождения региона от российского террора и оккупации.

По убеждению Буданова, российские преступления в Буче стали еще одним доказательством того, насколько ценно собственное свободное государство с сильной армией.

Глава ОПУ подчеркнул, что это фактически главная гарантия безопасности, единственный шанс жить и работать на своей земле, планировать будущее своих детей.

Мы продолжаем борьбу и защиту Украины ради самой жизни, а еще ради справедливости. И она неизбежно наступит. Слава Украине! — подытожил Кирилл Буданов.

