Украина и мир чтят память жертв российских преступлений в Буче

31 марта 2022 года Силы безопасности и обороны Украины смогли освободить город Бучу Киевской области от российской оккупации. В это день весь мир увидел, сколько кровавых преступлений за считанные недели может совершить “русский мир”.
Главные тезисы
- Память о жертвах российских преступлений в Буче является неотъемлемой частью истории Украины.
- Главной гарантией безопасности для украинцев остается сильная армия.
Российский террор в Буче — не имеем права забыть и простить
Именно сегодня украинский народ и весь мир почтили память расстрелянных и замученных — невинных гражданских жителей Бучи.
Не имеем также права забыть отважных защитников Киевской области, отдавших свою жизнь ради освобождения региона от российского террора и оккупации.
По убеждению Буданова, российские преступления в Буче стали еще одним доказательством того, насколько ценно собственное свободное государство с сильной армией.
Глава ОПУ подчеркнул, что это фактически главная гарантия безопасности, единственный шанс жить и работать на своей земле, планировать будущее своих детей.
