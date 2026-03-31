Силы обороны поразили пункт управления армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинские войска успешно атаковали сразу два района сосредоточения живой силы и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1497 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 140 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 31 марта 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 31.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 297 670 (970) человек;
танков — 11 826 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 324 (+7) ед;
артиллерийских систем — 39 110 (+61) ед;
РСЗО — 1 709 (+1) ед;
средств ПВО — 1 338 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 208 827 (+2 296) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 86 359 (+199) ед.
Вчера противник совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9132 дронов-камикадзе и произвел 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 — из реактивных систем залпового огня.
