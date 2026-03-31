Силы обороны поразили пункт управления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинские войска успешно атаковали сразу два района сосредоточения живой силы и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1497 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 140 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 31 марта 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 31.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 297 670 (970) человек;

  • танков — 11 826 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 324 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 39 110 (+61) ед;

  • РСЗО — 1 709 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 338 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 208 827 (+2 296) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 86 359 (+199) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9132 дронов-камикадзе и произвел 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 — из реактивных систем залпового огня.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?