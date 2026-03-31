Сили оборони уразили пункт управління армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українські війська успішно атакували одразу два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1497 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 31 березня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 297 670 (+970) осіб;
танків — 11 826 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 324 (+7) од;
артилерійських систем — 39 110 (+61) од;
РСЗВ — 1 709 (+1) од;
засобів ППО — 1 338 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 208 827 (+2 296) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 86 359 (+199) од.
Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 — із реактивних систем залпового вогню.
