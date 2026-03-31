Сили оборони уразили пункт управління армії РФ
Сили оборони уразили пункт управління армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українські війська успішно атакували одразу два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1497 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 31 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 297 670 (+970) осіб;

  • танків — 11 826 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 324 (+7) од;

  • артилерійських систем — 39 110 (+61) од;

  • РСЗВ — 1 709 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 338 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 208 827 (+2 296) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 86 359 (+199) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ хоче сформувати котел на Покровському напрямку
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 267 цілей під час відбиття атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - які наслідки
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський попередив, що Іран може готуватися до наземної операції
Чого далі очікувати від Ірана - прогноз Зеленського

