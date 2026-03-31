Україна та світ вшановують пам’ять жертв російських злочинів у Бучі
Україна та світ вшановують пам’ять жертв російських злочинів у Бучі

Офіс Президента України
Російський терор у Бучі - не маємо право забути й пробачити
31 березня 2022 року Сили безпеки та оборони України змогли звільнити місто Бучу, що на Київщині, від російської окупації. Саме тоді весь світ побачив, скільки кривавих злочинів за лічені тижні може скоїти “русскій мір”.

Головні тези:

  • Пам'ять про жертви російських злочинів у Бучі є невід'ємною частиною історії України.
  • Головною гарантією безпеки для українців є сильна армія.

Російський терор у Бучі — не маємо право забути й пробачити

Буча. Рівно чотири роки тому, 31 березня 2022 року, коли Сили безпеки та оборони України звільнили Бучу від загарбників, весь світ став свідком масових, немислимих для цивілізованого людства, диких воєнних злочинів, скоєних російською окупаційною армією.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава Офісу президента України

Саме сьогодні український народ та весь світ вшановую пам’ять розстріляних та закатованих ― невинних цивільних мешканців Бучі.

Не маємо також права забути відважний захисників Київської області, які віддали своє життя заради звільнення регіону від російського терору та окупації.

На переконання Буданова, російські злочини у Бучі стали ще одним доказом того, наскільки цінною є власна вільна держава із сильною армією.

Глава ОПУ наголосив, що це фактично головна гарантія безпеки, єдиний шанс жити й працювати на своїй землі, планувати майбутнє своїх дітей.

Ми продовжуємо боротьбу й захист України заради самого життя, а ще ― заради справедливості. І вона неминуче настане. Слава Україні! — підсумував Кирило Буданов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили пункт управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Чому ми маємо за це платити?". Зеленський публічно звернувся до Трампа
Зеленський не підтримує підхід Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії заговорили про поразку й закликають до переговорів з Україною
Путін

