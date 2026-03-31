Україна та світ вшановують пам’ять жертв російських злочинів у Бучі

Російський терор у Бучі — не маємо право забути й пробачити

Буча. Рівно чотири роки тому, 31 березня 2022 року, коли Сили безпеки та оборони України звільнили Бучу від загарбників, весь світ став свідком масових, немислимих для цивілізованого людства, диких воєнних злочинів, скоєних російською окупаційною армією. Кирило Буданов Глава Офісу президента України

Саме сьогодні український народ та весь світ вшановую пам’ять розстріляних та закатованих ― невинних цивільних мешканців Бучі.

Не маємо також права забути відважний захисників Київської області, які віддали своє життя заради звільнення регіону від російського терору та окупації.

На переконання Буданова, російські злочини у Бучі стали ще одним доказом того, наскільки цінною є власна вільна держава із сильною армією.

Глава ОПУ наголосив, що це фактично головна гарантія безпеки, єдиний шанс жити й працювати на своїй землі, планувати майбутнє своїх дітей.