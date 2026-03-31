У Росії заговорили про поразку й закликають до переговорів з Україною

Протягом останніх кількох тижнів у країні-агресорці Росії дедалі частіше лунає критика на адресу диктатора Володимира Путіна за його загарбницьку війну проти України. Американські аналітики з Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що ці тенденції лише набирають обертів.

Росію накрила нова хвиля паніки

Так, один з російських оглядачів почав скаржитися, що армія РФ не зможе виграти війну, адже Україна отримує шалену підтримку та допомогу від Заходу.

На його переконання, ЗСУ дедалі сильніше атакуватимуть Росію, знищуватимуть ворожі НПЗ та інші важливі цілі.

Кремлівський експерт вважає, що РФ не зможе виготовити достатню кількість ППО для того, аби конкурувати із західним економічним потенціалом.

На цьому тлі він дійшов висновку, що країна-агресорка "приречена на поразку" і повинна негайно "розвʼязати питання припинення війни".

За словами російського оглядача, Кремль повинен погодитися на "ганебний мир" або провести стратегічний наступ на фронті.

Однак, на його переконання, армія РФ більше не здатна на такий масштабний прорив.