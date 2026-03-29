Путін зіткнеться з новою "війною" безпосередньо в Росії
Путін може зруйнувати Росію зсередини
Редакція видання The Telegraph дійшла висновку, що незабаром у країні-агресорці почнеться нова “війна”, яку власноруч спровокував російський диктатор Володимир Путіна. Насамперед йдеться про масштабну хвилю побутового та ідеологічно забарвленого насильства.

Головні тези:

  • Зростання кількості випадків використання зброї та ідеологічно мотивованих нападів свідчить про погіршення ситуації в Росії.
  • Російський диктатор Путін визнає загрозу масового насильства у країні.

Багато років поспіль диктатор вчив російськи народ ненавидіти не лише українців, а й усіх навколо.

Це призвело до мілітаризації суспільства, зокрема дітей та підлітків.

Журналісти звертають увагу на те, як стрімко в країні-агресорці зростає кількість випадків, коли звичайні школярі вчиняють жорстокі напади на своїх однокласників та вчителів просто під час уроків.

Що важливо розуміти, у хід ідуть ножі, молотки, запальні суміші, а інколи і справжня вогнепальна зброя. 

В деяких випадках напади носять очевидно ідеологізований характер, коли нападники навмисне демонструють свої політичні переконання, переважно ультраправого та нацистського спрямування.

Окрім того, наголошується, що ця проблема сягнула такого масштабу, що на неї звернув увагу особисто російський диктатор Володимир Путін під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ Росії.

Вони (молодь — редю) дізнаються про війну. Вони чують розповіді ветеранів про вбивства та насильство на фронті в Україні. Можливо, їм бракує батьків. Хоча ми думаємо, що багато росіян захищені від війни, [насправді] війна повертається до них додому, — заявив професор тоталітарних досліджень в Інституті Пілецького (Польща) та автор книги "Покоління Z" доктор Ієн Гарнер.

