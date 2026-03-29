Редакція видання The Telegraph дійшла висновку, що незабаром у країні-агресорці почнеться нова “війна”, яку власноруч спровокував російський диктатор Володимир Путіна. Насамперед йдеться про масштабну хвилю побутового та ідеологічно забарвленого насильства.

Путін може зруйнувати Росію зсередини

Багато років поспіль диктатор вчив російськи народ ненавидіти не лише українців, а й усіх навколо.

Це призвело до мілітаризації суспільства, зокрема дітей та підлітків.

Журналісти звертають увагу на те, як стрімко в країні-агресорці зростає кількість випадків, коли звичайні школярі вчиняють жорстокі напади на своїх однокласників та вчителів просто під час уроків.

Що важливо розуміти, у хід ідуть ножі, молотки, запальні суміші, а інколи і справжня вогнепальна зброя.

В деяких випадках напади носять очевидно ідеологізований характер, коли нападники навмисне демонструють свої політичні переконання, переважно ультраправого та нацистського спрямування.

Окрім того, наголошується, що ця проблема сягнула такого масштабу, що на неї звернув увагу особисто російський диктатор Володимир Путін під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ Росії.