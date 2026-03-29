Редакция издания The Telegraph пришла к выводу, что в скором времени в стране-агрессорке начнется новая война, которую собственноручно спровоцировал российский диктатор Владимир Путина. В первую очередь, речь идет о масштабной волне бытового и идеологически окрашенного насилия.

Путин может разрушить Россию изнутри

Многие годы диктатор учил российский народ ненавидеть не только украинцев, но и всех вокруг.

Это привело к милитаризации общества, в частности, детей и подростков.

Журналисты обращают внимание на то, как стремительно в стране-агрессорке растет количество случаев, когда обычные школьники совершают жестокие нападения на своих одноклассников и учителей прямо на уроках.

Что важно понимать, в ход идут ножи, молотки, зажигательные смеси, а иногда и настоящее огнестрельное оружие.

В некоторых случаях нападения носят очевидно идеологизированный характер, когда нападающие умышленно демонстрируют свои политические убеждения, преимущественно ультраправого и нацистского толка.

Кроме того, указано, что эта проблема достигла такого масштаба, что на нее обратил внимание лично российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии Министерства внутренних дел России.