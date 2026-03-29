Путин столкнется с новой "войной" прямо в России
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською

Редакция издания The Telegraph пришла к выводу, что в скором времени в стране-агрессорке начнется новая война, которую собственноручно спровоцировал российский диктатор Владимир Путина. В первую очередь, речь идет о масштабной волне бытового и идеологически окрашенного насилия.

  • Рост количества случаев использования оружия и идеологически мотивированных нападений свидетельствует об ухудшении ситуации в России.
  • Российский диктатор Путин признает угрозу массового насилия в стране.

Многие годы диктатор учил российский народ ненавидеть не только украинцев, но и всех вокруг.

Это привело к милитаризации общества, в частности, детей и подростков.

Журналисты обращают внимание на то, как стремительно в стране-агрессорке растет количество случаев, когда обычные школьники совершают жестокие нападения на своих одноклассников и учителей прямо на уроках.

Что важно понимать, в ход идут ножи, молотки, зажигательные смеси, а иногда и настоящее огнестрельное оружие.

В некоторых случаях нападения носят очевидно идеологизированный характер, когда нападающие умышленно демонстрируют свои политические убеждения, преимущественно ультраправого и нацистского толка.

Кроме того, указано, что эта проблема достигла такого масштаба, что на нее обратил внимание лично российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

Они (молодежь — редю) узнают о войне. Они слышат рассказы ветеранов об убийствах и насилии на фронте в Украине. Возможно, им не хватает родителей. Хотя мы думаем, что многие россияне защищены от войны, [на самом деле] война возвращается к ним домой, — заявил профессор тоталитарных исследований в Институте Пилецкого (Польша) и автор книги "Поколение Z" доктор Иен Гарнер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские "Шахеды" сбрасывают мины из контейнеров — что важно знать
"Флэш" призвал украинцев быть внимательными
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 3 гражданских в Краматорске
Офис Генерального прокурора
Россияне убили троих беззащитных украинцев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Жестокий суицид". Армию РФ накрыла волна массовых самоубийств
Михаил Федоров
Суициды в армии РФ - почему ситуация обостряется

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?