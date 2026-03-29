Редакция издания The Telegraph пришла к выводу, что в скором времени в стране-агрессорке начнется новая война, которую собственноручно спровоцировал российский диктатор Владимир Путина. В первую очередь, речь идет о масштабной волне бытового и идеологически окрашенного насилия.
Главные тезисы
- Рост количества случаев использования оружия и идеологически мотивированных нападений свидетельствует об ухудшении ситуации в России.
- Российский диктатор Путин признает угрозу массового насилия в стране.
Путин может разрушить Россию изнутри
Многие годы диктатор учил российский народ ненавидеть не только украинцев, но и всех вокруг.
Это привело к милитаризации общества, в частности, детей и подростков.
Журналисты обращают внимание на то, как стремительно в стране-агрессорке растет количество случаев, когда обычные школьники совершают жестокие нападения на своих одноклассников и учителей прямо на уроках.
Что важно понимать, в ход идут ножи, молотки, зажигательные смеси, а иногда и настоящее огнестрельное оружие.
Кроме того, указано, что эта проблема достигла такого масштаба, что на нее обратил внимание лично российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии Министерства внутренних дел России.
Больше по теме
