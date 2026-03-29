Категория
Украина
Дата публикации

"Жестокий суицид". Армию РФ накрыла волна массовых самоубийств

Суициды в армии РФ - почему ситуация обостряется
Read in English
Читати українською

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что на поле боя фиксируется новая тенденция среди российских захватчиков. Речь идет о том, что солдаты РФ все чаще завершают свою жизнь суицидом.

Главные тезисы

  • Количество самоубийств в рядах российских войск постоянно растет.
  • Цель Украины – уничтожать 50 тыс солдат РФ ежемесячно.

По словам Федорова, он располагает многими ежедневными видеоподтверждениями с фронта, на которых вражеская пехота самоликвидируется.

В большинстве случаев это случается либо после ранения украинским дроном, либо во время оцепления украинским роем БпЛА.

Что важно понимать, волна суицидов на фронте становится все больше.

Такой жестокий суицид — это результат решений, принимаемых в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле ситуации и предпочтении. Но на практике это выглядит по-другому: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов.

Иван Федоров

Министр обороны Украины

Нельзя также игнорировать тот факт, что вражеское командование запрещает солдатам сдаваться в плен.

Пропаганда до сих пор их активно убеждает, что лучше умереть сразу.

Несмотря на то, что после плена у российского оккупанта есть все шансы вернуться домой в рамках обмена, он выбирает смерть.

Каждый день войны все больше смертей. Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелораненых и убитых.

По убеждению Федорова, достижение показателя в 50 000 ликвидированных захватчиков будет ежемесячно иметь катастрофические последствия для армии РФ.

Минобороны Украины уже понимает, как это можно сделать, однако все детали не раскрывает.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Возможна ли гражданская война в России — прогноз эксперта
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские "Шахеды" сбрасывают мины из контейнеров — что важно знать
"Флэш" призвал украинцев быть внимательными
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?