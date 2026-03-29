Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что на поле боя фиксируется новая тенденция среди российских захватчиков. Речь идет о том, что солдаты РФ все чаще завершают свою жизнь суицидом.

Суициды в армии РФ — почему ситуация обостряется

По словам Федорова, он располагает многими ежедневными видеоподтверждениями с фронта, на которых вражеская пехота самоликвидируется.

В большинстве случаев это случается либо после ранения украинским дроном, либо во время оцепления украинским роем БпЛА.

Что важно понимать, волна суицидов на фронте становится все больше.

Такой жестокий суицид — это результат решений, принимаемых в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле ситуации и предпочтении. Но на практике это выглядит по-другому: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов. Иван Федоров Министр обороны Украины

Нельзя также игнорировать тот факт, что вражеское командование запрещает солдатам сдаваться в плен.

Пропаганда до сих пор их активно убеждает, что лучше умереть сразу.

Несмотря на то, что после плена у российского оккупанта есть все шансы вернуться домой в рамках обмена, он выбирает смерть.

Каждый день войны все больше смертей. Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелораненых и убитых.

По убеждению Федорова, достижение показателя в 50 000 ликвидированных захватчиков будет ежемесячно иметь катастрофические последствия для армии РФ.