"Жестокий суицид". Армию РФ накрыла волна массовых самоубийств

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что на поле боя фиксируется новая тенденция среди российских захватчиков. Речь идет о том, что солдаты РФ все чаще завершают свою жизнь суицидом.
Главные тезисы
- Количество самоубийств в рядах российских войск постоянно растет.
- Цель Украины – уничтожать 50 тыс солдат РФ ежемесячно.
Суициды в армии РФ — почему ситуация обостряется
По словам Федорова, он располагает многими ежедневными видеоподтверждениями с фронта, на которых вражеская пехота самоликвидируется.
В большинстве случаев это случается либо после ранения украинским дроном, либо во время оцепления украинским роем БпЛА.
Что важно понимать, волна суицидов на фронте становится все больше.
Нельзя также игнорировать тот факт, что вражеское командование запрещает солдатам сдаваться в плен.
Пропаганда до сих пор их активно убеждает, что лучше умереть сразу.
Несмотря на то, что после плена у российского оккупанта есть все шансы вернуться домой в рамках обмена, он выбирает смерть.
По убеждению Федорова, достижение показателя в 50 000 ликвидированных захватчиков будет ежемесячно иметь катастрофические последствия для армии РФ.
Минобороны Украины уже понимает, как это можно сделать, однако все детали не раскрывает.
