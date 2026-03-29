Российские оккупанты убили 3 гражданских в Краматорске

Жертвами новой российской атаки на Краматорск Донецкой области, которая произошла днем 29 марта, стали 3 мирных жителя города, в том числе 13-летний подросток.
Главные тезисы
- В Краматорске по меньшей мере 6 человек получили ранения.
- В больнице скончалась 13-летняя девочка, раненая в Николаевской области в результате российской атаки.
Россияне убили троих беззащитных украинцев
Новая атака на город началась в 12:36 29 марта — это был обстрел со стороны врага.
Среди пострадавших женщина и пятеро мужчин в возрасте от 19 до 84 лет.
Окончательные последствия атаки и вид вооружения устанавливаются.
Кроме того, сообщается, что в результате падения обломков российского дрона 28 марта в Воскресенской общине Николаевского района погиб 13-летний ребенок.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-