Российские оккупанты убили 3 гражданских в Краматорске
Россияне убили троих беззащитных украинцев
Жертвами новой российской атаки на Краматорск Донецкой области, которая произошла днем 29 марта, стали 3 мирных жителя города, в том числе 13-летний подросток.

Главные тезисы

  • В Краматорске по меньшей мере 6 человек получили ранения.
  • В больнице скончалась 13-летняя девочка, раненая в Николаевской области в результате российской атаки.

В результате обстрела Краматорска погибли 3 гражданских, среди них 13-летний мальчик. Еще 6 человек получили ранения, — сказано в официальном заявлении Офиса генерального прокурора Украины.

Новая атака на город началась в 12:36 29 марта — это был обстрел со стороны врага.

Среди пострадавших женщина и пятеро мужчин в возрасте от 19 до 84 лет.

Окончательные последствия атаки и вид вооружения устанавливаются.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, сообщается, что в результате падения обломков российского дрона 28 марта в Воскресенской общине Николаевского района погиб 13-летний ребенок.

В результате атаки и падения обломков БпЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек — две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девушек и три парня в возрасте от 10 до 16 лет.

