Російські окупанти вбили 3 цивільних у Краматорську

Жертвами нової російської атаки на Краматорськ Донецької області, яка сталася вдень 29 березня, стали 3 мирних мешканців міста, зокрема й 13-річний підліток.
Головні тези:
- У Краматорську щонайменше 6 людей отримали поранення.
- У лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена на Миколаївщині унаслідок російської атаки.
Росіяни вбили трьох беззахисних українців
Нова атака на місто почалася о 12:36 29 березня — це був обстріл з боку ворога.
Серед потерпілих — жінка та п’ятеро чоловіків віком від 19 до 84 років.
Остаточні наслідки атаки та вид озброєння встановлюються.
Окрім того, повідомляється, що унаслідок падіння уламків російського дрона 28 березня у Воскресенській громаді Миколаївського району загинула 13-річна дитина.
