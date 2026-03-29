Російські окупанти вбили 3 цивільних у Краматорську
Жертвами нової російської атаки на Краматорськ Донецької області, яка сталася вдень 29 березня, стали 3 мирних мешканців міста, зокрема й 13-річний підліток.

Головні тези:

  • У Краматорську щонайменше 6 людей отримали поранення.
  • У лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена на Миколаївщині унаслідок російської атаки.

Росіяни вбили трьох беззахисних українців

Унаслідок обстрілу Краматорська загинули 3 цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Ще 6 людей отримали поранення, — йдеться в офіційній заяві Офісу генерального прокурора України.

Нова атака на місто почалася о 12:36 29 березня — це був обстріл з боку ворога.

Серед потерпілих — жінка та п’ятеро чоловіків віком від 19 до 84 років.

Остаточні наслідки атаки та вид озброєння встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окрім того, повідомляється, що унаслідок падіння уламків російського дрона 28 березня у Воскресенській громаді Миколаївського району загинула 13-річна дитина.

Унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей — дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.

